Золото впервые пробило отметку $4400

Цена на золото установила новый абсолютный исторический рекорд, впервые преодолев психологическую отметку в 4400 долларов за унцию. Драгоценный металл подскочил в цене более чем на 1,5%, превзойдя предыдущий пик в $4381, зафиксированный в октябре. Ажиотаж на рынках вызван смесью ожиданий по снижению ставок в США и обострением геополитических конфликтов.

Главным драйвером роста стала уверенность трейдеров в смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы США. Рынок уже закладывает в цены два снижения процентных ставок в 2026 году.

Этому способствует свежая статистика из Соединенных Штатов:

Инфляция в ноябре снизилась до 2,7%.

Уровень безработицы вырос до 4,6%.

Такое охлаждение экономики заставляет регулятора действовать, что играет на руку золоту — активу, который не приносит процентного дохода, но становится более привлекательным, когда ставки по облигациям падают. Дополнительную поддержку металлам оказал более слабый доллар.