Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility

В госбюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Что известно о транше

Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. В целом с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году — более 10,6 млрд евро. Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.

Для получения очередного регулярного транша от Е С Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в четвертом транше.

Напомним

Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — 70,7 млрд евро с февраля 2022 года.

Только в 2025 году Украина получила более 28,7 млрд евро финансовой помощи от ЕС.