українська
22 декабря 2025, 19:34

Цена российской нефти обвалилась до $34 за баррель

Флагманский сорт российской нефти Urals упал в цене до уровня около 34 долларов за баррель. Это стало прямым следствием новых жестких санкций Вашингтона, которые начали действовать в полную силу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.

Флагманский сорт российской нефти Urals упал в цене до уровня около 34 долларов за баррель.

Ценовое дно

По данным трейдеров, в пятницу стоимость российской нефти упала до критически низких показателей:

  • В портах Балтийского моря: $34,82 за баррель.
  • В портах Черного моря: $33,17 за баррель.

Для сравнения, эталонная марка Brent, которая является ориентиром для мировых цен, торговалась на уровне $61. Хотя мировой рынок в целом просел, падение российской нефти непропорционально глубокое. Дисконт (скидка), с которым Россия вынуждена продавать свое сырье, чтобы найти покупателей, достиг $27 за баррель.

Эффект санкций Трампа

Аналитики связывают обвал с действиями администрации Дональда Трампа. В октябре Белый дом объявил о масштабных санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России. Хотя это не остановило экспорт полностью, оно значительно усложнило логистику и финансовые расчеты.

Уже наблюдаются реальные последствия: Индия, один из ключевых покупателей российской нефти, планирует существенно сократить закупки в следующем месяце из-за рисков вторичных санкций.

Угроза для бюджета войны

Длительное падение цен может стать катастрофой для российской казны. Нефтегазовые доходы составляют около четверти федерального бюджета РФ.

«Длительный спад цен ударит по доступу Кремля к нефтедолларам для финансирования войны в Украине», — отмечает Bloomberg.

Интересно, что скидка работает по-разному на разных этапах. На момент отгрузки из российского порта скидка составляет $27, но когда нефть доходит до Индии, разница в цене сокращается до $7,50. Кто именно забирает эту гигантскую маржу — судовладельцы, страховщики или связанные с Кремлем посредники — точно неизвестно.

Что означает цена $34 для России?

Чтобы понять масштаб проблемы для Москвы, стоит вспомнить о «точке безубыточности». По оценкам экономистов, себестоимость добычи российской нефти (с учетом налогов и транспортировки) на старых месторождениях колеблется в пределах $15−20, но для новых проектов она значительно выше.

Однако главная проблема — это наполнение бюджета. Российский бюджет на 2025−2026 годы составлен из расчета цены на нефть значительно выше $60 (ценовой потолок, введенный G7). Цена в $34 за баррель является критической: она не просто уменьшает сверхприбыли, она делает экспорт малорентабельным для государства. При такой цене Кремль будет вынужден либо резко девальвировать рубль, либо «сжигать» остатки резервных фондов, чтобы покрыть дефицит и продолжать финансировать военные расходы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
22 декабря 2025, 21:11
#
Вимоги до придатності в ЗСУ обвалилися до дна
