Главное за среду: рейтинги Euroclear попали на пересмотр, серебро обновило вершину

Главные финансовые новости за среду, 17 декабря.
Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр из-за репарационного кредита
Рейтинговое агентство Fitch включило Euroclear Bank и Euroclear Holding в список «негативный» из-за планов использования замороженных активов банка России. Решение Fitch распространяется на долгосрочный рейтинг устойчивости Euroclear, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне F1+ и рейтинг выполнения им долговых обязательств.
Гетманцев о новом налоге: власть не рассматривает дополнительные налоги на восстановление
На сегодняшний день власть ни в коем случае не рассматривает дополнительные налоги на восстановление.
Ралли серебра продолжается: цена превысила $66 долларов
Стоимость серебра достигла исторического максимума, пробив отметку в $66,52 за унцию. Рост цен на драгоценные металлы подпитывается слабыми данными по рынку труда в США, которые усиливают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок.
«Киевстар» открыл доступ к Starlink для владельцев iPhone
Технология Direct to Cell, которая превращает обычный смартфон в спутниковый телефон, теперь доступна и для пользователей Apple в сети «Киевстар». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Польша хочет отменить особый статус для украинских беженцев
Правительство Польши готовит изменения, которые могут существенно повлиять на правовое положение украинских беженцев. Речь идет о прекращении действия специального статуса, введенного после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть принят до конца 2025 года.
