Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр из-за репарационного кредита

Рейтинговое агентство Fitch поместило Euroclear Bank и Euroclear Holding в список «негативный» из-за планов по использованию замороженных активов банка россии.

Что это значит

Решение Fitch распространяется на долгосрочный рейтинг устойчивости Euroclear, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне F1+ и рейтинг исполнения им долговых обязательств.

Решение агентства стало ответом на возросший правовой риск и риск ликвидности эмитента в связи с планами Еврокомиссии по использованию замороженных активов ЦБ для предоставления репарационного кредита Украине.

Как только у Fitch появится достаточно информации о решении европейских политиков в отношении этих средств, агентство определится с рейтингом Euroclear.

Саммит ЕС

18−19 декабря состоится саммит ЕС, где странам союза предстоит определить дальнейший режим пользования замороженными активами.

Если будет принято решение в пользу предоставления Украине репарационного кредита, то впоследствии это решение должно быть реализовано на уровне как всего ЕС, так и каждой из его стран-участниц.

Что означает репарационный кредит

Предоставление репарационного кредита предполагает использование замороженных активов, размещенных в финансовых институтах ЕС. Украина погасит эту ссуду только в случае, если рф выплатит ему репарации.

12 декабря страны ЕС уже одобрили бессрочную заморозку российских активов. Эта мера исключает возврат средств, даже если санкции будут сняты.