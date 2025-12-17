Польша хочет отменить особый статус для украинских беженцев

Правительство Польши готовит изменения, которые могут оказать существенное влияние на правовое положение украинских беженцев. Речь идет о прекращении действия специального статуса, введенного после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть принят до конца 2025 года. Об этом пишет Inpoland.

Что известно о законопроекте

Законопроект предусматривает прекращение действия закона о помощи украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Если изменения вступят в силу, с 4 марта 2026 граждан Украины в Польше будут рассматривать на общих основаниях — так же, как и других иностранцев.

Как изменится доступ к медицине и соцвыплатам

В МВД Польши подчеркивают, что украинцы сохранят право на неотложную медицинскую помощь. Однако для получения других медицинских услуг потребуется официальная работа и уплата страховых взносов — по тем же правилам, которые действуют для иностранных граждан.

Аналогичный подход планируется применить и к социальной помощи. В частности, для получения популярной программы 800+ (ежемесячная выплата на ребенка в размере 800 злотых) родителям нужно будет работать и платить взносы в систему социального страхования.

Почему Польша идет на такие шаги

По словам Каролины Галецкой, украинцы за последние годы в значительной степени интегрировались в польское общество. Многие нашли работу, а их дети посещают детские сады и школы. Именно этот фактор, по мнению МВД, стал ключевым доводом для подготовки законопроекта.

Кроме того, продолжение особого статуса для украинцев, как отмечают в ведомстве, может создать риск неравного отношения по сравнению с другими мигрантами, проживающими и работающими в Польше на общих условиях.

Несмотря на планы отмены специального статуса, польские власти подчеркивают, что украинцев не оставят без правовой защиты. Даже в случае принятия законопроекта, граждане Украины смогут легально находиться в Польше как минимум до 4 марта 2027 года — уже в статусе других иностранцев.

Что это значит для украинцев в Польше

Фактически изменения означают переход от экстренного гуманитарного режима к стандартной миграционной модели. Для украинцев это усилит значение официального трудоустройства, уплаты налогов и страховых взносов, а также необходимость заранее позаботиться о своем правовом статусе и доступе к медицинским и социальным услугам.