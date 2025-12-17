Ралли серебра продолжается: цена превысила $66 долларов

Стоимость серебра достигла исторического максимума, пробив отметку в $66,52 за унцию. Рост цен на драгоценные металлы подпитывается слабыми данными по рынку труда в США, которые усиливают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.

Серебряное ралли: +128% за год

Серебро стало безусловным лидером рынка. После достижения пика цена скорректировалась до $65,94 (+3,4% за сессию). С начала года металл подорожал на впечатляющие 128%.

Аналитики объясняют такой ажиотаж тремя факторами:

Дефицит предложения: Добыча не успевает за спросом.

Промышленный спрос: Серебро является критически важным элементом для «зеленой» энергетики (солнечные панели, электроника), развитие которой продолжается.

Спекуляции: Трейдеры активно скупают опционы, делая ставку на дальнейший рост.

Золото и макроэкономика

Золото также демонстрирует рост (+0,3%), достигнув $4 317,65 за унцию. Главным драйвером стала публикация статистики из США: уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6% (максимум с сентября 2021 года).

Это сигнал для Федеральной резервной системы (ФРС), что экономика охлаждается, а значит, ставки нужно снижать активнее. Трейдеры уже закладывают в цены два снижения ставки в 2026 году. Низкие ставки традиционно выгодны для золота, которое не приносит процентного дохода, но является защитным активом.