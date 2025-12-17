«Киевстар» открыл доступ к Starlink для владельцев iPhone

Технология Direct to Cell, которая превращает обычный смартфон в спутниковый телефон, теперь доступна и для пользователей Apple в сети «Киевстар». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что изменилось

Ранее, 24 ноября 2025 года, эта функция заработала для владельцев Android-смартфонов. Теперь к программе тестирования присоединяются пользователи iOS.

Требования к устройству: Технология поддерживается на моделях iPhone 13 и более новых версиях.

Как это работает и что доступно

Технология Starlink Direct to Cell — это совместная разработка SpaceX и мобильных операторов (в Украине — «Киевстар»), которая позволяет телефону подключаться напрямую к спутникам Starlink на орбите.

Главное преимущество: для связи не требуется никакого дополнительного оборудования (терминалы, антенны). Телефон работает как обычно, но сигнал получает из космоса.

Когда использовать: Технология предназначена для «мертвых зон» — мест, где полностью отсутствует покрытие наземных базовых станций (горы, леса, зоны блэкаутов или разрушений инфраструктуры).

Функционал на сегодняшний день: В настоящее время абоненты могут только отправлять и получать SMS-сообщения.

Планы на будущее

Компания отмечает, что текстовые сообщения — это только первый этап. В будущем функционал планируют расширить:

Голосовые звонки.

Мобильный интернет

Конец эпохи «нет сети»

Технология Direct to Cell фактически ликвидирует понятие «зона недосягаемости». Спутники Starlink V2 mini и более новые оснащены специальными модемами (eNodeB), которые работают как космические вышки сотовой связи.

Для Украины в условиях войны это критически важная технология резервирования связи. Если наземная инфраструктура будет повреждена обстрелами или обесточена, телефоны автоматически будут искать спутник, позволяя людям оставаться на связи с родными и экстренными службами. Ранее спутниковая связь была доступна только владельцам специализированных дорогих телефонов (Iridium, Thuraya) или терминалов Starlink, теперь она становится массовой.