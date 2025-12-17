Гетманцев о новом налоге: власти не рассматривают дополнительные налоги на восстановление

На сегодняшний день ни в коем случае власти не рассматривают дополнительные налоги на восстановление. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Позиция Гетманцева

«Друзья, я не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, нет, ни в коем случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление».

По его словам, источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от России.

Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению. Прямо так и передайте в КМ", — написал он.

Новый налог

Как писал «Минфин» в интервью Forbes Ukraine, заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что министерство начало работу над созданием отдельного Фонда восстановления Украины. В будущем главным источником его заполнения может стать особый налог, но его введение может быть лишь после завершения боевых действий.

Позже она написала, что министерство развития не планирует никакого налога на восстановление. Эти дискуссии являются неправильной интерпретацией дискуссии о финансировании восстановления.

Она объяснила, что ее заявление неправильно интерпретировано.

«В интервью Forbes Ukraine я привела пример, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. После катаклизмов. Но так же сказала, что это не наш вариант», — заверила Шкрум.