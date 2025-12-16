Главное за вторник: новый налог, евро на максимумах, российская нефть дешевеет

В правительстве думают над введением нового налога на восстановление

Министерство развития общин и территорий приступило к работе над созданием отдельного Фонда восстановления Украины. В будущем основным источником его наполнения может стать специальный налог, однако его введение возможно только после завершения боевых действий. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель профильного министра Алена Шкрум.

Официальный курс евро обновил исторический максимум

Курс евро на 16 декабря был установлен на новой исторической отметке — 49,6549, что на 17 копеек больше, чем в понедельник (49,4678).

В ноябре население увеличило депозиты до нового исторического максимума