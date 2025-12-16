Главные финансовые новости за вторник, 16 декабря.
Главное за вторник: новый налог, евро на максимумах, российская нефть дешевеет
В правительстве думают над введением нового налога на восстановление
Министерство развития общин и территорий приступило к работе над созданием отдельного Фонда восстановления Украины. В будущем основным источником его наполнения может стать специальный налог, однако его введение возможно только после завершения боевых действий. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель профильного министра Алена Шкрум.
Официальный курс евро обновил исторический максимум
Курс евро на 16 декабря был установлен на новой исторической отметке — 49,6549, что на 17 копеек больше, чем в понедельник (49,4678).
В ноябре население увеличило депозиты до нового исторического максимума
В ноябре 2025 года, по данным НБУ, население увеличило депозиты до нового исторического максимума до 1 355,5 млн грн (+14,4% г/г, +1,1% м/м).
Ставка на доллар: почему банки Украины увеличивают вложения в долговые активы других стран
Украинские банки увеличили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения.
Цена российской нефти упала до минимума за время войны — $40 за баррель
Стоимость российской нефти опустилась до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Западные санкции вынуждают Москву предлагать рекордные скидки, а падение мировых цен на сырье только усугубляет кризис.
