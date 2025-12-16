Цена российской нефти упала до минимума за время войны — $40 за баррель

Стоимость российской нефти опустилась до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Западные санкции вынуждают Москву предлагать рекордные скидки, а падение мировых цен на сырье только усугубляет кризис. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Рекордный обвал цен

По данным ценового агентства Argus Media, российские экспортеры сейчас получают в среднем лишь чуть более $40 за баррель нефти, отгружаемой из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино.

За последние три месяца цена упала на 28%. Ситуацию ухудшили новые ограничения, направленные против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», что вынудило компании увеличить скидки для покупателей.

Давление на покупателей и мировые тренды

Продавать сырье становится все сложнее из-за усиления давления Запада на ключевых клиентов РФ, в частности на нефтеперерабатывающие заводы Индии.

Индия: Импорт российской нефти в этом месяце ожидается на уровне 800 тыс. баррелей в сутки, что значительно меньше, чем в ноябре.

Китай: Китайские НПЗ пользуются ситуацией, скупая партии из восточных портов РФ с наибольшими скидками за этот год.

Дополнительным ударом стало падение мировых цен: во вторник эталонные марки нефти впервые с мая торговались ниже $60 за баррель.

Удар по бюджету войны

Нефтегазовые доходы, которые формируют около четверти государственного бюджета России, имеют критически важное значение для финансирования войны. Падение цены до $40 за баррель существенно сокращает налоговые поступления в Кремль и истощает финансы нефтяных компаний.