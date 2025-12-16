Цена российской нефти упала до минимума за время войны — $40 за баррель

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 16:05 Читати українською

Цена российской нефти упала до минимума за время войны — $40 за баррель

Стоимость российской нефти опустилась до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Западные санкции вынуждают Москву предлагать рекордные скидки, а падение мировых цен на сырье только усугубляет кризис. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Стоимость российской нефти опустилась до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордный обвал цен

По данным ценового агентства Argus Media, российские экспортеры сейчас получают в среднем лишь чуть более $40 за баррель нефти, отгружаемой из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино.

За последние три месяца цена упала на 28%. Ситуацию ухудшили новые ограничения, направленные против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», что вынудило компании увеличить скидки для покупателей.

Давление на покупателей и мировые тренды

Продавать сырье становится все сложнее из-за усиления давления Запада на ключевых клиентов РФ, в частности на нефтеперерабатывающие заводы Индии.

  • Индия: Импорт российской нефти в этом месяце ожидается на уровне 800 тыс. баррелей в сутки, что значительно меньше, чем в ноябре.
  • Китай: Китайские НПЗ пользуются ситуацией, скупая партии из восточных портов РФ с наибольшими скидками за этот год.
  • Дополнительным ударом стало падение мировых цен: во вторник эталонные марки нефти впервые с мая торговались ниже $60 за баррель.

Удар по бюджету войны

Нефтегазовые доходы, которые формируют около четверти государственного бюджета России, имеют критически важное значение для финансирования войны. Падение цены до $40 за баррель существенно сокращает налоговые поступления в Кремль и истощает финансы нефтяных компаний.

На фоне этих экономических проблем активизировались дипломатические усилия администрации Трампа по завершению конфликта. Даже президент Р Ф Владимир Путин во время недавнего визита в Индию был вынужден признать замедление темпов российской экономики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами