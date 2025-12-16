В ноябре 2025 года, по данным НБУ, население нарастило депозиты к новому историческому максимуму до 1 355,5 млн грн (+14,4% г/г, +1,1% м/м). Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
В ноябре население нарастило депозиты к новому историческому максимуму
Рост депозитов
- гривневые депозиты выросли +8,5 млрд грн до 905,88 млрд грн
- валютные депозиты выросли +95 млн долл. до 10,65 млрд долл.
За счет чего выросли депозиты
По словам аналитика, статистика НБУ учитывает не только срочные депозиты, но и депозиты на заказ, которые являются по факту денежными средствами на карте и расчетном счете.
«Из общей суммы таких в октябре денег на счетах было 70,4%. И понятно, что ситуация в ноябре не изменилась существенным образом», — пояснил Шевчишин.
Источник: Минфин
