Украинские банки нарастили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.
Ставка на доллар: почему банки Украины увеличивают вложения в долговые активы других стран
Куда инвестируют банки
Больше средств из указанных 170 млрд грн вложено в инструменты в американских долларах (69%), а по странам происхождения — в бумаги США (58%).
Это инструменты с высоким рейтингом надежности ААА, которые можно продать без ограничений в любой момент и быстро получить средства для выплат клиентам.
Поскольку норматив LCRІВ требует от банков содержать достаточно ликвидных активов на случай кризиса, представление этих активов ценными бумагами высококачественных эмитентов соответствует упомянутой логике.
В-третьих, в большинстве своем инструмент инвестиций в долговые ценные бумаги других стран используют работающие в Украине банки с иностранным капиталом — на них приходится 56% объема соответствующих вложений. Это разъясняется регуляторными требованиями государств происхождения.
