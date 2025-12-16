Ставка на доллар: почему банки Украины увеличивают вложения в долговые активы других стран

Украинские банки нарастили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Куда инвестируют банки

Больше средств из указанных 170 млрд грн вложено в инструменты в американских долларах (69%), а по странам происхождения — в бумаги США (58%).

Это инструменты с высоким рейтингом надежности ААА, которые можно продать без ограничений в любой момент и быстро получить средства для выплат клиентам.

Поскольку норматив LCRІВ требует от банков содержать достаточно ликвидных активов на случай кризиса, представление этих активов ценными бумагами высококачественных эмитентов соответствует упомянутой логике.

В-третьих, в большинстве своем инструмент инвестиций в долговые ценные бумаги других стран используют работающие в Украине банки с иностранным капиталом — на них приходится 56% объема соответствующих вложений. Это разъясняется регуляторными требованиями государств происхождения.