Главное за понедельник: евро обновляет рекорды, переименование копеек в шаги, инвесторские счета в Украине
Евро в банках начали продавать по 50 гривен
В понедельник, 15 декабря, наличный валютный рынок Украины зафиксировал новый ценовой рубеж. Ряд украинских банков поднял курс продажи европейской валюты до уровня 50 гривен за евро, а остальные игроки рынка вплотную приблизились к этой отметке.
Официальный курс евро установил новый рекорд
НБУ установил новые курсы валют на вторник, 16 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подорожал на 6 копеек, а евро вырос до нового рекорда 49,6549.
Комитет Гетманцева поддержал переименование копеек в шаги
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики официально рекомендовал парламенту принять законопроект, который предусматривает переименование разменной монеты «копейка» на исторически украинское название «шаг». Депутаты предлагают поддержать документ сразу за основу и в целом.
В Украине появится инвестиционный инструмент, который изменит финансовые возможности миллионов украинцев
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№ 14296 от 12.12.2025) об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Это не просто очередной документ. Это реальный инструмент, который может изменить финансовые возможности миллионов украинцев.
Трамп назвал нового фаворита на пост главы ФРС США
На первое место в списке кандидатов на пост следующего главы ФРС США вышел бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш, заявил президент Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal. Он сообщил, что склоняется либо к этому претенденту, либо к другому фавориту Кевину Хассету, который возглавляет Национальный экономический совет.
