Трамп назвал нового фаворита на пост главы ФРС США

На первое место в списке кандидатов на пост следующего председателя ФРС США вышел бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш, заявил президент Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal. Он сообщил, что склоняется либо к этому претенденту, либо к другому фавориту Кевину Хассету, который возглавляет Национальный экономический совет.

Выбор Трампа

«Да, думаю, он во главе [списка]. Думаю, у вас есть Кевин и Кевин. Я считаю, что оба Кевина отличные, — сказал президент WSJ. — Думаю, что есть еще пара отличных кандидатов».

По данным источников издания, во время встречи, которую Трамп провел на этой неделе с Уоршем в рамках череды собеседований на пост главы ФРС, президент главным образом интересовался тем, поддержит ли кандидат идею о необходимости снижения процентных ставок в случае назначения. В интервью WSJ Трамп подтвердил эту информацию: «Он считает, что процентные ставки нужно снижать. И так считают все остальные претенденты, с кем я говорил».

Президент США сказал также, что следующий председатель ФРС должен будет консультироваться с ним относительно решений по ставке.

В 2017 году Трамп уже рассматривал кандидатуру Уорша на пост главы регулятора, но в итоге выбрал Джерома Пауэлла, который тогда поддерживал мягкую денежно-кредитную политику Федрезерва. Впоследствии Трамп неоднократно угрожал уволить Паэулла за нежелание снижать ставки.

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года.

Тень над независимостью ФРС

Процесс отбора проходит на фоне беспрецедентного давления Белого дома на центральный банк. Администрация Трампа неоднократно критиковала ФРС за слишком жесткую монетарную политику и требовала резкого снижения процентных ставок.

Попытки президента уволить действующего председателя Джерома Пауэлла и члена правления Лизу Кук (дело в настоящее время рассматривается в Верховном суде) вызвали серьезную обеспокоенность по поводу сохранения независимости ФРС — ключевого принципа, на котором держится доверие к доллару и финансовой системе США.

Стратегия назначения: номинация на 14 лет

По данным источников, рассматривается более хитрая стратегия назначения. Нового председателя, вероятно, сначала номинируют на вакантное место обычного члена Совета управляющих с полным 14-летним сроком, и только потом назначат председателем. Это позволит обеспечить долгосрочное влияние новой администрации на политику ФРС, в отличие от текущего места Джерома Пауэлла, срок полномочий которого как члена правления истекает через два года.