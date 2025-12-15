В Украине появится инвестинструмент, который изменит финансовые возможности миллионов украинцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№ 14296 от 12.12.2025) об лицевых инвестиционных счетах (ОИР). Это не просто очередной документ. Это реальный инструмент, который может изменить финансовые возможности украинцев. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

ОИР — это проверенная международная практика

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, инвестирование должно быть доступно каждому, а не только финансовым профессионалам.

ОИР — это проверенная международная практика, которая теперь будет и в Украине.

Как инвестировать

«Механизм прост и понятен: открываете счет, инвестируете через него, держите деньги 5 лет, получаете доход и после этого свободно распоряжаетесь своими деньгами», — объяснил Магомедов.

В законопроекте заложен главный принцип: деньги должны работать на украинцев и экономику нашего государства.