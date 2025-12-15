Официальный курс евро установил новый рекорд

НБУ установил новые курсы валют на вторник, 16 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подорожал на 6 копеек, а евро вырос до нового рекорда.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,2451 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (42,1936).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на новой исторической отметке — 49,6549, что на 17 копеек больше, чем в понедельник (49,4678).

Ранее «Минфин» сообщал, что евро в банках начали продавать по 50 гривен.

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,7143 (в понедельник курс был 11,7615).

