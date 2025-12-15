Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики официально рекомендовал парламенту принять законопроект, который предусматривает переименование разменной монеты «копейка» на исторически украинское название «шаг». Депутаты предлагают поддержать документ сразу за основу и в целом. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 15 декабря.
Комитет Гетманцева поддержал переименование копеек в шаги
Как будет происходить переход
Процесс замены не будет мгновенным. Сейчас в обращении в Украине находится колоссальное количество мелких денег — почти 14 миллиардов монет (копеек).
План перехода выглядит следующим образом:
- В ближайшие 3−4 года Национальный банк планирует чеканить только монеты номиналом «50 шагов».
- Ожидается выпуск нескольких десятков миллионов таких монет.
Остальные монетные номиналы будут постепенно выводиться из активного обращения, поскольку большинство расчетов будет округляться или переходить на номиналы от 1 гривны.
История вопроса и цена изменения
Инициатором отказа от названия «копейка» выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года. Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.
Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Средства будут тратиться только на плановое чеканку монет, которая происходила бы в любом случае, независимо от названия на аверсе.
