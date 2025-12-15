Комитет Гетманцева поддержал переименование копеек в шаги

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики официально рекомендовал парламенту принять законопроект, который предусматривает переименование разменной монеты «копейка» на исторически украинское название «шаг». Депутаты предлагают поддержать документ сразу за основу и в целом. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 15 декабря.

Как будет происходить переход

Процесс замены не будет мгновенным. Сейчас в обращении в Украине находится колоссальное количество мелких денег — почти 14 миллиардов монет (копеек).

План перехода выглядит следующим образом:

В ближайшие 3−4 года Национальный банк планирует чеканить только монеты номиналом «50 шагов».

Ожидается выпуск нескольких десятков миллионов таких монет.

Остальные монетные номиналы будут постепенно выводиться из активного обращения, поскольку большинство расчетов будет округляться или переходить на номиналы от 1 гривны.

История вопроса и цена изменения

Инициатором отказа от названия «копейка» выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года. Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.

Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Средства будут тратиться только на плановое чеканку монет, которая происходила бы в любом случае, независимо от названия на аверсе.