Главное за четверг: Ставка НБУ, исторический максимум курса евро и что будет с золотом

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 декабря.

Президент подписал государственный бюджет на 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Соответствующая запись появилась в карточке документа на сайте парламента.

Может ли золото подорожать до $5 000 и что делать инвесторам с ограниченным бюджетом

Стоимость золота с момента прихода к власти в США Дональда Трампа в январе 2025 года взлетела с уровней около $2 600−2 700 за унцию до $4 200 на момент написания этой статьи. А пик цены «желтого металла» достиг $4382 в октябре 2025 года. Таким образом, этот актив менее чем через год вырос в 1,56 раза. И это очевидно еще не предел.

НБУ повысил курс евро до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 12 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2721 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 1 копейку. При этом регулятор повысил курс евро на 30 копеек — до 49,51 грн. Это новый исторический максимум. До этого максимальный курс евро был 49,40 грн (01.07.25).

Минфин размещает ОВГЗ за 1000 грн, а банк продает за 1050 грн. Это значит, что банк наживается?

ОВГЗ продолжают набирать популярность среди граждан, уже вложивших в этот инструмент 105,5 млрд грн; год назад эта сумма была почти на 30 млрд меньше. В то же время у многих остаются вопросы, как определить справедливую цену по ОВГЗ и понять, что банки или брокеры ее не завышают. Минфин решил разобраться в этом вопросе.

Нацбанк назвал причины замедления годовой инфляции в ноябре

В ноябре 2025 года инфляция в дальнейшем замедлялась — до 9,3% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. НБУ прокомментировал ситуацию.

Трамп дожал Пауэлла: ФРС снизила ставку в третий раз подряд

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,5% до 3,75%. Это стало третьим подряд раундом смягчения денежно-кредитной политики в текущем году после аналогичного решения в сентябре и октябре.