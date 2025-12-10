Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 декабря 2025, 20:00

Главное за среду: ВВП ускорился, обыски в налоговой, серебро достигло $60

Главные финансовые новости за среду, 10 декабря.

Главные финансовые новости за среду, 10 декабря.

В третьем квартале ВВП Украины ускорил рост до 2,1%

Украинская экономика демонстрирует признаки оживления, существенно улучшив динамику во второй половине года. После сдержанного роста в начале 2025 года, в третьем квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд

Специальный комитет владельцев ВВП-варантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030−2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%.

Масштабная облава на налоговиков: НАБУ проводит обыски в центральном офисе и регионах

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Визиты правоохранителей проходят как в главном офисе ведомства в Киеве, так и в его территориальных подразделениях.

47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокировки счетов — Нацбанк

В третьем квартале 2025 года Национальный банк Украины обработал значительное количество обращений, при этом тема блокировки и арестов счетов стала одной из самых острых проблем, с которой столкнулись потребители финансовых услуг.

Цена серебра впервые за всю историю превысила $60 за унцию

Биржевые цены на серебро превысили $60 за унцию впервые за всю историю, свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Во вторник, 9 декабря, фьючерсы на этот металл с поставкой в марте выросли на 3,46% и на максимуме достигли $60,54 за унцию.

Источник: Минфин
