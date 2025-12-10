Главные финансовые новости за среду, 10 декабря.
Главное за среду: ВВП ускорился, обыски в налоговой, серебро достигло $60
В третьем квартале ВВП Украины ускорил рост до 2,1%
Украинская экономика демонстрирует признаки оживления, существенно улучшив динамику во второй половине года. После сдержанного роста в начале 2025 года, в третьем квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
Специальный комитет владельцев ВВП-варантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030−2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%.
Масштабная облава на налоговиков: НАБУ проводит обыски в центральном офисе и регионах
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Визиты правоохранителей проходят как в главном офисе ведомства в Киеве, так и в его территориальных подразделениях.
47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокировки счетов — Нацбанк
В третьем квартале 2025 года Национальный банк Украины обработал значительное количество обращений, при этом тема блокировки и арестов счетов стала одной из самых острых проблем, с которой столкнулись потребители финансовых услуг.
Цена серебра впервые за всю историю превысила $60 за унцию
Биржевые цены на серебро превысили $60 за унцию впервые за всю историю, свидетельствуют данные товарной биржи Comex.
Во вторник, 9 декабря, фьючерсы на этот металл с поставкой в марте выросли на 3,46% и на максимуме достигли $60,54 за унцию.
