10 декабря 2025, 14:02 Читати українською

47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокирования счетов — Нацбанк

В третьем квартале 2025 года Национальный банк Украины обработал значительное количество обращений, при этом тема блокирования и арестов счетов стала одной из острейших проблем, с которой столкнулись потребители финансовых услуг. Об этом говорится в Отчете о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за 3 квартал 2025 года.

47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокирования счетов
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Блокировка счетов: Ключевые показатели

В третьем квартале 2025 года было проработано 6 945 письменных обращений:

  • 1 048 обращений в отношении государственных банков,
  • 1 013 — по частным банкам,
  • 287 — в отношении банков иностранных банковских групп.

Самыми распространенными вопросами, которые касались деятельности банков, были:

  • вопрос о блокировании и арестах счетов — 583 обращения,
  • о кредитовании в банках — 354 обращения,
  • мошенничество — 312 обращений,
  • относительно проблем с переводом — 285 обращений,
  • по урегулированию просроченной задолженности — 124 обращения.

В третьем квартале 2025 года было проработано 7 804 устных обращения (звонки в контакт-центр). При этом в отношении действующих банков — 1982 обращения.

За устными обращениями (звонками) было зафиксировано 934 обращения по блокированию и арестам счетов, что составило 47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков.

Другие устные обращения:

  • информация о статусе рассмотрения обращений — 874 обращения,
  • урегулирование просроченных долгов — 845 обращений,
  • кредитование военнослужащих — 334 обращения,
  • невозможности обменять/снять валюту — 521 обращение.

По сравнению с предыдущим кварталом количество письменных обращений возросло на 197, тогда как количество звонков в контакт-центр уменьшилось на 558.

Доля обращений с признаками нарушений в государственных банках составила 2%, а в частных и иностранных банках — по 1,4%.

Почему банки блокируют счета

Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.

Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.

Что делать, если вам заблокировали счет

Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):

  • Предоставьте запрашиваемые документы: Если банк принял решение о блокировании счетов или отказе от поддержания деловых отношений, необходимо предоставить запрашиваемые информацию/документы/объяснения для опровержения имеющихся в банке подозрений и пересмотра решения.
  • Обратитесь в банк напрямую: Если блокировка счета состоялась, но вы не получили от банка никакого запроса о необходимости предоставления информации/документов/объяснений, вам необходимо обратиться непосредственно в банк.
  • Обратитесь в НБУ: В случае обжалования действий или решений банка вы имеете право обратиться в Национальный банк Украины.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 декабря 2025, 15:03
О доступности граждан к банковским услугам! Или что такое настоящий ГОС БАНК!
Сегодня утром, приехал в Киев, к детям… ну и по стариковски забыл наличку. в бумажнике только карточки!!! Ст метро «Харьковская» света нет!!!Прошелся по отделениям Привата и Ощада… (Бажана 3 дом) тишина. Спустился в метро… О чудо, при выходе с метро (на самой станции) стоит банкомат «привата». Но подойти к нему можно только через вход в метро заплатив деньги… Вот какая «доступность» до гос банков!
0
michaelandriy
michaelandriy
10 декабря 2025, 15:26
#
Вам на будущее. Вы можете обналичить до 6000 грн на кассе в супермаркете. Магазины крупных сетей (напр: Сильпо, АТБ) в Киеве как правило на генераторах.
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 декабря 2025, 15:29
#
Да не может быть… на «Харьковской» в 7.00 супермаркеты… Вот это да, а я и не знал!
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 декабря 2025, 16:16
#
А что, нельзя снять деньги с Приватовской карточки в любом другом банкомате любого банка ?
