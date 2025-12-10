47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокирования счетов — Нацбанк

В третьем квартале 2025 года Национальный банк Украины обработал значительное количество обращений, при этом тема блокирования и арестов счетов стала одной из острейших проблем, с которой столкнулись потребители финансовых услуг. Об этом говорится в Отчете о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за 3 квартал 2025 года.

Блокировка счетов: Ключевые показатели

В третьем квартале 2025 года было проработано 6 945 письменных обращений:

1 048 обращений в отношении государственных банков,

1 013 — по частным банкам,

287 — в отношении банков иностранных банковских групп.

Самыми распространенными вопросами, которые касались деятельности банков, были:

вопрос о блокировании и арестах счетов — 583 обращения,

о кредитовании в банках — 354 обращения,

мошенничество — 312 обращений,

относительно проблем с переводом — 285 обращений,

по урегулированию просроченной задолженности — 124 обращения.

В третьем квартале 2025 года было проработано 7 804 устных обращения (звонки в контакт-центр). При этом в отношении действующих банков — 1982 обращения.

За устными обращениями (звонками) было зафиксировано 934 обращения по блокированию и арестам счетов, что составило 47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков.

Другие устные обращения:

информация о статусе рассмотрения обращений — 874 обращения,

урегулирование просроченных долгов — 845 обращений,

кредитование военнослужащих — 334 обращения,

невозможности обменять/снять валюту — 521 обращение.

По сравнению с предыдущим кварталом количество письменных обращений возросло на 197, тогда как количество звонков в контакт-центр уменьшилось на 558.

Доля обращений с признаками нарушений в государственных банках составила 2%, а в частных и иностранных банках — по 1,4%.

Почему банки блокируют счета

Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.

Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.

Что делать, если вам заблокировали счет

Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):