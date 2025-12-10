В третьем квартале 2025 года Национальный банк Украины обработал значительное количество обращений, при этом тема блокирования и арестов счетов стала одной из острейших проблем, с которой столкнулись потребители финансовых услуг. Об этом говорится в Отчете о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за 3 квартал 2025 года.
47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков касались блокирования счетов — Нацбанк
Блокировка счетов: Ключевые показатели
В третьем квартале 2025 года было проработано 6 945 письменных обращений:
- 1 048 обращений в отношении государственных банков,
- 1 013 — по частным банкам,
- 287 — в отношении банков иностранных банковских групп.
Самыми распространенными вопросами, которые касались деятельности банков, были:
- вопрос о блокировании и арестах счетов — 583 обращения,
- о кредитовании в банках — 354 обращения,
- мошенничество — 312 обращений,
- относительно проблем с переводом — 285 обращений,
- по урегулированию просроченной задолженности — 124 обращения.
В третьем квартале 2025 года было проработано 7 804 устных обращения (звонки в контакт-центр). При этом в отношении действующих банков — 1982 обращения.
За устными обращениями (звонками) было зафиксировано 934 обращения по блокированию и арестам счетов, что составило 47% всех жалоб в контакт-центр НБУ на работу банков.
Другие устные обращения:
- информация о статусе рассмотрения обращений — 874 обращения,
- урегулирование просроченных долгов — 845 обращений,
- кредитование военнослужащих — 334 обращения,
- невозможности обменять/снять валюту — 521 обращение.
По сравнению с предыдущим кварталом количество письменных обращений возросло на 197, тогда как количество звонков в контакт-центр уменьшилось на 558.
Доля обращений с признаками нарушений в государственных банках составила 2%, а в частных и иностранных банках — по 1,4%.
Почему банки блокируют счета
Национальный банк объясняет, что блокирование счетов или расторжение деловых отношений происходит, когда банк обнаруживает подозрительные финансовые операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте и его деятельности. В таких случаях служба внутреннего финансового мониторинга банка требует от клиента предоставить дополнительную информацию, документы или пояснения для надлежащей проверки.
Непредоставление этих данных приводит к блокированию счетов и может послужить основанием для одностороннего расторжения деловых отношений банком.
Что делать, если вам заблокировали счет
Алгоритм действий потребителя в случае блокировки счета (рекомендации НБУ):
- Предоставьте запрашиваемые документы: Если банк принял решение о блокировании счетов или отказе от поддержания деловых отношений, необходимо предоставить запрашиваемые информацию/документы/объяснения для опровержения имеющихся в банке подозрений и пересмотра решения.
- Обратитесь в банк напрямую: Если блокировка счета состоялась, но вы не получили от банка никакого запроса о необходимости предоставления информации/документов/объяснений, вам необходимо обратиться непосредственно в банк.
- Обратитесь в НБУ: В случае обжалования действий или решений банка вы имеете право обратиться в Национальный банк Украины.
