Масштабная облава на налоговиков: НАБУ проводит обыски в центральном офисе и регионах

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Визиты правоохранителей проходят как в главном офисе ведомства в Киеве, так и в его территориальных подразделениях. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в налоговой.

География следственных действий

По имеющейся информации, обыски не ограничиваются столицей. Детективы работают одновременно в нескольких регионах. В частности, под пристальное внимание правоохранителей попали областные управления ГНС в:

Хмельницкой области;

Николаевской области.

След «энергетической» коррупции

Официальная причина визита НАБУ пока не разглашается. Однако источники издания предполагают, что активность детективов связана с расследованием так называемого дела «Мидас».

Реакция ДПС

Пресс-служба ГНС сообщила, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

«Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов», — заявили в налоговой.