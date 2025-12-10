Multi от Минфин
10 декабря 2025, 13:37 Читати українською

Масштабная облава на налоговиков: НАБУ проводит обыски в центральном офисе и регионах

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Визиты правоохранителей проходят как в главном офисе ведомства в Киеве, так и в его территориальных подразделениях. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в налоговой.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС).

География следственных действий

По имеющейся информации, обыски не ограничиваются столицей. Детективы работают одновременно в нескольких регионах. В частности, под пристальное внимание правоохранителей попали областные управления ГНС в:

  • Хмельницкой области;
  • Николаевской области.

След «энергетической» коррупции

Официальная причина визита НАБУ пока не разглашается. Однако источники издания предполагают, что активность детективов связана с расследованием так называемого дела «Мидас».

Реакция ДПС

Пресс-служба ГНС сообщила, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

«Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов», — заявили в налоговой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 5

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 декабря 2025, 14:25
#
… справи «Мідас»… ух — ты!
А где были сотрудники НАБУ и прочих надзорных органов, когда в нарушение требования — Постановления
(Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації від 30 грудня 2015 р. № 1147) масово таскали руцький металлом на колесах через рб? Что не слышу? Где -где? А понятно! Несли «службу» в посольстве США.
А факт имеет место быть! Есть и фото фиксация с площадки таможни, на которой «очищали» «газели»!!! А что там с автосалоном на Беломорской. под флагами «лада»? Ой, забыл… это же далеко ехать!!! Почти в конец «броварского».
А на улице был 2020 год!!!

https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/125912/
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 декабря 2025, 14:57
#
GrugoriyHoland

Такой неконструктивный комментарий-на вас не похоже.
Если вашей жизни что-то угрожает и вас держат в заложниках -моргните
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 декабря 2025, 15:06
#
Да нет. сплю (пока) дома и очень спокойно… Просто уже устал от подобных «наворотов» от «борцунов» с коррупцией. Тем более, ранее начатые движухи от этой конторы до сих пор в «пустоту». да и это дело -«фонарь».
+
+15
Strain
Strain
10 декабря 2025, 16:27
#
А я даже знаю за кого вы голосовали и проголосуете снова. Начинается на зе…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 декабря 2025, 16:41
#
А вот и не угадал !!! Даже не за «зе» и не за «пе»!!!
