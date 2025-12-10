Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали серию следственных действий в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Визиты правоохранителей проходят как в главном офисе ведомства в Киеве, так и в его территориальных подразделениях. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники в налоговой.
Масштабная облава на налоговиков: НАБУ проводит обыски в центральном офисе и регионах
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
География следственных действий
По имеющейся информации, обыски не ограничиваются столицей. Детективы работают одновременно в нескольких регионах. В частности, под пристальное внимание правоохранителей попали областные управления ГНС в:
- Хмельницкой области;
- Николаевской области.
След «энергетической» коррупции
Официальная причина визита НАБУ пока не разглашается. Однако источники издания предполагают, что активность детективов связана с расследованием так называемого дела «Мидас».
Реакция ДПС
Пресс-служба ГНС сообщила, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.
«Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов», — заявили в налоговой.
Комментарии - 5
А где были сотрудники НАБУ и прочих надзорных органов, когда в нарушение требования — Постановления
(Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації від 30 грудня 2015 р. № 1147) масово таскали руцький металлом на колесах через рб? Что не слышу? Где -где? А понятно! Несли «службу» в посольстве США.
А факт имеет место быть! Есть и фото фиксация с площадки таможни, на которой «очищали» «газели»!!! А что там с автосалоном на Беломорской. под флагами «лада»? Ой, забыл… это же далеко ехать!!! Почти в конец «броварского».
А на улице был 2020 год!!!
https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/125912/
Такой неконструктивный комментарий-на вас не похоже.
Если вашей жизни что-то угрожает и вас держат в заложниках -моргните