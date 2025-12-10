Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 декабря 2025, 8:26 Читати українською

Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд

Специальный комитет владельцев ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030—2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Специальный комитет владельцев ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030—2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали переговоров

Украина обнародовала обновленное объявление о запуске процесса реструктуризации, связанного с предложением обмена и запросом на согласие изменения условий государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП варрантов). Первоначальный запуск процесса реструктуризации состоялся 1 декабря 2025 года.

«Обновленное объявление учитывает результаты широких консультаций с инвесторами и обсуждений со Специальным комитетом владельцев ВВП варрантов, а также отзывы по более широкому рынку относительно юридических и технических аспектов трансакции.

Украина приветствует заявление Специального комитета владельцев ВВП варрантов о поддержке предложения и призывает других владельцев варрантов присоединиться к нему", — говорится в сообщении.

Читайте также: МВФ изучает реструктуризацию ВВП-варрантов Украины

Министерство финансов Украины отмечает, что предложенные условия являются оптимальным решением для выполнения долгосрочного обязательства Украины по реструктуризации ВВП варрантов с целью восстановления долговой устойчивости государства. Предложение было рассмотрено Международным валютным фондом и Группой официальных кредиторов.

При выполнении необходимых требований завершения транзакции предусматривается в 2025 году с учетом бюджетных ограничений Украины.

Период раннего голосования продлен до 15 декабря. Период обмена длится до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29 декабря.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 декабря 2025 года Украина официально предложила владельцам ВВП-варрантов (общей номинальной суммой около $2,6 млрд) обменять их на новые финансовые инструменты.

Ключевые условия обмена:

  • Коэффициент обмена: 1,34 (т.е. за каждый вариант владелец получит 1,34 новой облигации).
  • Новый актив: Новые амортизированные еврооблигации Украины серии С.
  • Срок погашения: 2030−2032 годы.
  • Дополнительная выплата: За такой обмен предусмотрено денежное вознаграждение в размере до 7%.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

  • 20% суммы ($3,6 млрд) было списано.
  • Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

  • Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.
  • Если рост составляет от 3% до 4% — выплата равна 15% суммы роста, превышающей 3% ВВП.
  • Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал:

  • Даже при умеренном росте ВВП, общие выплаты по варрантам могут достичь $22 млрд.
  • Если бы экономика Украины к 2040 году достигла уровня Польши, суммарно пришлось бы заплатить $80 млрд.

InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
neverice
neverice
10 декабря 2025, 9:16
#
Чудово. Нарешті домовились. Навіть з урахуванням виплат і нових умов — ми все одно в плюсі. Ну і головне — знімається ключовий ризик величезних виплат у разі росту ВВП. І це була дивна ситуація — коли боялись швидкого росту економіки, щоб не влетіти в круглу суму боргу. Ну, а $2,6 млрд — то на фоні всього іншого копійки.
+
0
TAN72
TAN72
10 декабря 2025, 9:52
#
Может поделишься, если это для тебя копейки 😂
+
+15
neverice
neverice
10 декабря 2025, 11:36
#
Дійсно, сума реструктуризації значно менша, а сумарно вийшли в нуль.
$2,6 млрд ми і так повинні були виплатити, бо це вартість варантів без додаткових виплат. Вартість реструктуризації — 36% від цієї суми плюс 7% бонусів — $1 млрд, а не $2,6. А списали боргів на $3,6 млрд. Рівно на суму нових єврооблігацій плюс виплати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами