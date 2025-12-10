Специальный комитет владельцев ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030—2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
Детали переговоров
Украина обнародовала обновленное объявление о запуске процесса реструктуризации, связанного с предложением обмена и запросом на согласие изменения условий государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП варрантов). Первоначальный запуск процесса реструктуризации состоялся 1 декабря 2025 года.
«Обновленное объявление учитывает результаты широких консультаций с инвесторами и обсуждений со Специальным комитетом владельцев ВВП варрантов, а также отзывы по более широкому рынку относительно юридических и технических аспектов трансакции.
Украина приветствует заявление Специального комитета владельцев ВВП варрантов о поддержке предложения и призывает других владельцев варрантов присоединиться к нему", — говорится в сообщении.
Министерство финансов Украины отмечает, что предложенные условия являются оптимальным решением для выполнения долгосрочного обязательства Украины по реструктуризации ВВП варрантов с целью восстановления долговой устойчивости государства. Предложение было рассмотрено Международным валютным фондом и Группой официальных кредиторов.
При выполнении необходимых требований завершения транзакции предусматривается в 2025 году с учетом бюджетных ограничений Украины.
Период раннего голосования продлен до 15 декабря. Период обмена длится до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29 декабря.
Напомним
«Минфин» писал, что 1 декабря 2025 года Украина официально предложила владельцам ВВП-варрантов (общей номинальной суммой около $2,6 млрд) обменять их на новые финансовые инструменты.
Ключевые условия обмена:
- Коэффициент обмена: 1,34 (т.е. за каждый вариант владелец получит 1,34 новой облигации).
- Новый актив: Новые амортизированные еврооблигации Украины серии С.
- Срок погашения: 2030−2032 годы.
- Дополнительная выплата: За такой обмен предусмотрено денежное вознаграждение в размере до 7%.
Что такое ВВП-варранты: История возникновения
В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.
Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:
- 20% суммы ($3,6 млрд) было списано.
- Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.
Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.
Как работает механизм выплат
ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.
Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).
Темпы роста:
- Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.
- Если рост составляет от 3% до 4% — выплата равна 15% суммы роста, превышающей 3% ВВП.
- Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.
Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.
Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал:
- Даже при умеренном росте ВВП, общие выплаты по варрантам могут достичь $22 млрд.
- Если бы экономика Украины к 2040 году достигла уровня Польши, суммарно пришлось бы заплатить $80 млрд.
$2,6 млрд ми і так повинні були виплатити, бо це вартість варантів без додаткових виплат. Вартість реструктуризації — 36% від цієї суми плюс 7% бонусів — $1 млрд, а не $2,6. А списали боргів на $3,6 млрд. Рівно на суму нових єврооблігацій плюс виплати.