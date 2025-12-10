Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд

Специальный комитет владельцев ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030—2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Детали переговоров

Украина обнародовала обновленное объявление о запуске процесса реструктуризации, связанного с предложением обмена и запросом на согласие изменения условий государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП варрантов). Первоначальный запуск процесса реструктуризации состоялся 1 декабря 2025 года.

«Обновленное объявление учитывает результаты широких консультаций с инвесторами и обсуждений со Специальным комитетом владельцев ВВП варрантов, а также отзывы по более широкому рынку относительно юридических и технических аспектов трансакции.

Украина приветствует заявление Специального комитета владельцев ВВП варрантов о поддержке предложения и призывает других владельцев варрантов присоединиться к нему", — говорится в сообщении.

Министерство финансов Украины отмечает, что предложенные условия являются оптимальным решением для выполнения долгосрочного обязательства Украины по реструктуризации ВВП варрантов с целью восстановления долговой устойчивости государства. Предложение было рассмотрено Международным валютным фондом и Группой официальных кредиторов.

При выполнении необходимых требований завершения транзакции предусматривается в 2025 году с учетом бюджетных ограничений Украины.

Период раннего голосования продлен до 15 декабря. Период обмена длится до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29 декабря.

«Минфин» писал, что 1 декабря 2025 года Украина официально предложила владельцам ВВП-варрантов (общей номинальной суммой около $2,6 млрд) обменять их на новые финансовые инструменты.

Ключевые условия обмена:

Коэффициент обмена: 1,34 (т.е. за каждый вариант владелец получит 1,34 новой облигации).

Новый актив: Новые амортизированные еврооблигации Украины серии С.

Срок погашения: 2030−2032 годы.

Дополнительная выплата: За такой обмен предусмотрено денежное вознаграждение в размере до 7%.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

20% суммы ($3,6 млрд) было списано.

Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.

Если рост составляет от 3% до 4% — выплата равна 15% суммы роста, превышающей 3% ВВП.

Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал: