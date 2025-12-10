Цена серебра впервые за всю историю превысила $60 за унцию

Биржевые цены на серебро превысили $60 за унцию впервые за всю историю, свидетельствуют данные товарной биржи Comex. Во вторник, 9 декабря, фьючерсы на этот металл с поставкой в марте увеличились на 3,46% и на максимуме достигли $60,54 за унцию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время стоимость золота выросла на 0,4%, до $4 234,6 за унцию.

Причина роста

Цены на драгметаллы растут на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания в среду. Сейчас ставка составляет 3,75−4% — это значение было установлено в конце октября и стало вторым снижением с декабря прошлого года.

Сильную поддержку ценам на серебро оказывают также дефицит физического предложения драгметалла, истощение запасов и рост популярности металла в качестве инвестиций, пишет портал Trading Economics. Наблюдается также высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики и в других «экологичных» отраслях.

По данным Silver Institute, в 2025 году рынок серебра столкнется с дефицитом пятый год подряд из-за ограничений производства, расширения промышленного спроса и растущего инвестиционного интереса.

Что происходит с ценами на серебро в 2025 году

Серебро с начала года подорожало более чем на 85%. Спрос на драгоценный металл наблюдался на фоне нарастающей неопределенности на глобальных рынках из-за очередных пошлин США и геополитических моментов, отмечали аналитики компании Kept.

Ожидания по снижению процентной ставки ФРС США и сохраняющийся инвестиционный интерес к металлам также оказывали поддержку ценам на серебро.