1 июня 2026, 14:10 Читати українською

Рекордные цены бьют по кошельку: американцы сокращают расходы на еду и отдых

Более половины американцев изменили свои пищевые привычки из-за роста цен — 61% сократили расходы на продукты, еще 59% отказались от развлечений и мелких удовольствий. Об этом пишет The New York Times.

Беспокойство по поводу цен

Беспокойство ростом цен охватило все политические лагеря — большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.

Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как «плохое» — это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.

Цены на топливо продолжают расти — бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.

Критика Трампа

Более трех четвертей американцев — включая 55% республиканцев — считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их сообществах. По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.

В целом 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране — год назад таких было 51%.

Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и государственное регулирование.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 3

Я Саня
1 июня 2026, 15:18
Вибрали так вибрали, схоже переплюнули у виборі і словаків, і українців і навіть росіянців. Я розумію що їх свідомістю маніпулювали, але американці завжди критично до всього ставилися і мали всю повноту інформації хто такий трамп. Як можна було за це риже проголосувати я не знаю. Ну Україна, тут народ, скажімо так, простий, особливо нічого не аналізує, хаває те що йому їдять. А от коли американці такі стали?
Qwerty1999
1 июня 2026, 15:54
Двопартійна система зробила своє діло — більшість виборців голосують
за кандидата від своєї партії не дуже розбираючись у передвиборчих обіцянках.
korvin29
1 июня 2026, 16:00
Т.к. демократы совсем стали неадекватными.
