С января по апрель текущего года украинский парк легковых автомобилей пополнили 8,5 тыс. электромобилей (BEV). Из них: 1859 новых и 6641 подержанных. Об этом говорится в данных Укравтопрома.
Какие электромобили выбирают украинцы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Самыми популярными моделями среди новых были:
- BYD Leopard 3 — 312 ед.;
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 ед.;
- VW ID.UNYX — 161 ед.;
- ZEEKR 001 — 153 ед.;
- ZEEKR 7X — 92 ед.
Топ-5 электромобилей с пробегом
- NISSAN Leaf — 898 ед.;
- TESLA Model 3 — 811 ед.;
- TESLA Model Y — 788 ед.;
- KIA Niro EV — 326 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 325 ед.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии