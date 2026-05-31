Украинцам объяснили, какой сертификат можно использовать для покупки жилья через «єОселю»

По состоянию на сегодняшний день использование жилого ваучера для выплаты первого взноса по ипотечному кредиту или для погашения уже действующей ипотеки в рамках программы является невозможным. Об этом сообщает пресс-служба «Укрфинжилье.

Можно ли использовать жилые ваучеры для «єОселі»

Постановление Кабинета Министров Украины от 22.09.25 года № 1176 заявило, что жилье, предоставленное за пользование жилищным ваучером, не может быть отчуждено в течение пяти лет.

В то же время механизм ипотеки обеспечивает передачу недвижимости в залог банка и государственную регистрацию обязательства такого имущества в соответствии с Законом Украины «Об ипотеке», Законом Украины «О нотариате» и Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременением».

Следовательно, обязательство в виде запрета на отчуждение, содержащее постановление № 1176, делает невозможным использование жилья, предоставленного за жилищный ваучер, как предмета ипотеки по любому ипотечному кредитованию, и єОселі в частности.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства активно работает над внесением законодательных изменений, которые согласовывают действие двух государственных программ поддержки.

Какой сертификат подойдет для «єОселі»

В компании напомнили, что сертификат «єВідновлення» может быть использован для выплаты первого взноса по программе «єОселя». В настоящее время использование сертификата «єВідновлення» для погашения уже действующего ипотечного кредита не предусмотрено действующим законодательством.

Напомним

Как писал «Минфин», в ноябре 2025 года Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое делает кредитование по программе єОселя значительно доступнее для украинцев.