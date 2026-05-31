Польша запустит серийное производство собственных электромобилей в 2029 году

В 2029 году в Польше планируется выпустить первые 100 тысяч электромобилей собственного производства. Их собирают на новом заводе в городе Jaworzno, который станет частью Польского хаба электромобильности. Об этом стало известно во время пресс-конференции, на которой подписали соглашение о финансировании проекта, пишет «Украинское радио».

Что анонсировали

В мероприятии приняли участие представители правительства Польши, государственных фондов и компании ElectroMobility Poland. Они сообщили, что на реализацию проекта планируется направить 4,5 миллиарда злотых из программы KPO. Также было объявлено о сотрудничестве с технологическим партнером Foxconn.

По словам участников проекта, завод в Jaworznie будет работать как полноценная производственная площадка для электромобилей, поставляемых не только на польский, но и на европейские рынки.

Производство будет включать все ключевые этапы — от сварки кузовов и покраски до финальной сборки автомобилей и батарей. Отдельно планируется создание центра исследований и разработок. Значительную часть компонентов будут поставлять польские и европейские компании.

Три модели и европейский рынок

Проект предполагает производство трех моделей электромобилей, ориентированных на наиболее массовые сегменты — SUV, а также классы B и C.

Польша остается базовым рынком, однако в перспективе автомобили планируется поставлять на другие европейские рынки.

Выход на рынок и развитие бренда

Отдельно отмечается, что запуск нового бренда потребует создания полной инфраструктуры — от маркетинга до сервисного обслуживания.

Продажи планируется наращивать постепенно с выходом на полную производственную мощность в пределах примерно двух лет после запуска.