В ноябре 2025 года в Украине автомобили с традиционными двигателями охватили 45,5% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 64,5%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Укравтопром».
Электрокары стремительно вытесняют ДВС: доля продаж новых авто в Украине выросла втрое за год
Электрокаров становится больше
Полностью электрическим моделям принадлежит почти 38,5% продаж новых авто, тогда как в прошлом году их доля составляла лишь 12,8% — это рост более чем в три раза.
Зато доля бензиновых авто, которые теперь занимают второе место, уменьшилась до 28,5% (с 35,5% в прошлом году).
Доля дизельных автомобилей снизилась с 29% до примерно 17%.
Гибриды охватили 16% рынка.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам:
- Электрокары: BYD Leopard 3
- Бензиновые и дизельные автомобили: Renault Duster (лидер в обеих категориях)
- Гибридные автомобили: Toyota RAV-4
- Авто с ГБО: Hyundai Tucson
Источник: Минфин
