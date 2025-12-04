Электрокары стремительно вытесняют ДВС: доля продаж новых авто в Украине выросла втрое за год

В ноябре 2025 года в Украине автомобили с традиционными двигателями охватили 45,5% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 64,5%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Укравтопром».

Электрокаров становится больше

Полностью электрическим моделям принадлежит почти 38,5% продаж новых авто, тогда как в прошлом году их доля составляла лишь 12,8% — это рост более чем в три раза.

Зато доля бензиновых авто, которые теперь занимают второе место, уменьшилась до 28,5% (с 35,5% в прошлом году).

Доля дизельных автомобилей снизилась с 29% до примерно 17%.

Гибриды охватили 16% рынка.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам:

Электрокары: BYD Leopard 3

Бензиновые и дизельные автомобили: Renault Duster (лидер в обеих категориях)

Гибридные автомобили: Toyota RAV-4

Авто с ГБО: Hyundai Tucson

