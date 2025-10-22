Multi от Минфин
22 октября 2025, 14:05

Конец льготного импорта: Власти не будут продлевать нулевую растаможку для электрокаров в 2026 году

Налоговые льготы на импорт электромобилей в Украину, освобождающие от уплаты НДС и пошлины, не будут продлены на 2026 год. Власти убеждены в отмене этого режима, несмотря на усилия импортеров и их лоббистов. Эта новость появилась на фоне беспрецедентного бума продаж электрокаров, доля которых в августе впервые достигла 50% рынка. Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 22 октября в Telegram.

Налоговые льготы на импорт электромобилей в Украину, освобождающие от уплаты НДС и пошлины, не будут продлены на 2026 год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Попытка лоббистов и цена вопроса

Даниил Гетманцев назвал попытки сохранить льготы «ложной надеждой» для импортеров. По его словам, лоббисты «протянули» правку в проекте бюджета до первого чтения, которая сохранила бы льготный режим.

Однако он подчеркнул, что эта поправка не будет принята ко второму чтению, поскольку «прямо противоречит сразу двум законам». Глава комитета оценил потенциальные потери бюджета от такой льготы в 30 млрд грн — сумму, которую планируют дополнительно собрать с банков.

«Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протянули поправку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд грн… Но эта сладкая темочка, которая долго гуляла кулуарами парламента, у них не пройдет», — заявил Гетманцев.

Ажиотаж на рынке в ожидании подорожания

Именно ожидание отмены льгот с 1 января 2026 года является главной причиной текущего ажиотажа на авторынке. Сейчас импорт электрокаров освобожден от НДС и ввозной пошлины, что в сумме экономит покупателям около 30% стоимости авто.

По данным «Минфина» и Института исследований авторынка, в августе доля электрокаров в продажах легковых авто впервые достигла 50%. В целом их доля в автопарке страны выросла до 28%, хотя несколько месяцев назад не превышала четверти.

К теме: Половина покупателей авто в Украине выбрали электрокар: какие проблемы их ждут

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Три літри
Три літри
22 октября 2025, 14:19
#
Якщо правка до тексту закону вже прийнята то відмініти її може не Данило Гетманцев, а лише голосування всіх 400 данил гетманцевих, чи принаймі 226 з них.
