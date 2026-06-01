Электроника и fashion: что украинцы покупали онлайн чаще всего в 2025 году

Электроника, товары для дома и мода остаются главными двигателями украинской электронной коммерции. В то же время украинцы всё активнее заказывают онлайн-доставку еды, товаров для здоровья и повседневных покупок со смартфонов. Об этом говорится в исследовании WayForPay.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Электроника и товары для дома — главные категории онлайн-покупок

Наибольшую долю среди онлайн-платежей украинцев в 2025 году занимает электроника и гаджеты — около 23% всех транзакций через WayForPay. В этой категории также зафиксирован один из самых высоких средних чеков — ₴3 800−6 500, а количество транзакций за год оценивается в ~4−6 млн.

Второй по популярности категорией стали товары для дома и ремонта — около 20,3% оплат. Спрос на эту категорию остается стабильно высоким, а средний чек составляет ₴2 200−4 800.

Третье место занимает fashion-сегмент — одежда, обувь и аксессуары. На эту категорию приходится ~9,9% оплат, при этом именно fashion входит в число лидеров по доле мобильных покупок — около 72%.

В топ также вошли:

косметика и beauty — ~7−8%;

доставка еды и продукты — ~6−7%;

освещение и декор — ~5,5%;

аптеки и товары для здоровья — ~4−5%;

спортивные товары — ~3,7%;

детские товары — ~3−4%;

автотовары — ~2−3%;

книги и хобби — ~2%.

Одной из главных тенденций года стал рост mobile-first покупок. Самая высокая доля мобильных оплат наблюдается в категориях доставки еды (~88%), косметики и beauty (~76%), аптек (~73%) и fashion (~72%).

Зато самая низкая доля мобильных покупок — в категориях электроники (~52%), товаров для ремонта (~48%) и автотоваров (~44%), где пользователи чаще совершают покупки с настольных устройств из-за более высокого среднего чека и более длительного цикла выбора товаров.

Рынок электронной коммерции в Украине продолжает расти

Данные WayForPay о популярности электроники, товаров для дома и моды подтверждают и исследования других игроков украинского рынка электронной коммерции.

По данным Prom и EVO, в 2025 году украинцы потратили на онлайн-покупки ₴256 млрд. Это на 7% больше, чем годом ранее. Доля онлайн-покупок во всем ритейле осталась на уровне 10%, что указывает на потенциал дальнейшего роста рынка.

Больше всего заказов в 2025 году, по данным Prom и EVO, было в следующих категориях:

товары для ремонта автомобилей;

товары для дома и сада;

техника и электроника;

косметика;

парфюмерия;

одежда, обувь и аксессуары.

Средний чек онлайн-заказа составил ₴1 320, а один покупатель в среднем делал 17,5 интернет-заказов в год. Всего в Украине насчитывалось 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем годом ранее.

Отдельные категории росли значительно быстрее, чем рынок в целом. По данным Prom и EVO, количество заказов в категории зоотоваров выросло на 66%. Также высокую динамику показали продукты питания, инструменты, товары для ремонта и строительства.

Аналогичную картину показывают итоги Promodo за второе полугодие 2025 года. В категории электроники доход вырос на 37% в гривне, а количество покупок — на 19%. В категории продуктов и алкоголя количество покупок увеличилось на 36%, а доход — на 39% в гривне.

Рост заметен и в регулярных категориях повседневного спроса. Во втором полугодии 2025 года доход в категории зоотоваров вырос на 51%, а количество покупок — на 35%. В то же время аптечная категория увеличила доход на 10%, а количество покупок — на 8%.

В то же время не все сегменты росли одинаково. В категории одежды и обуви доход во втором полугодии 2025 года снизился на 1%, а количество покупок выросло лишь на 1%. Promodo объясняет это более сдержанным спросом и тем, что украинцы чаще покупают одежду по необходимости, а не импульсивно.

Общий тренд также подтверждает статистика Национального банка Украины. В 2025 году украинцы совершили более 1,2 млрд операций по оплате товаров и услуг в интернете на сумму почти ₴770 млрд. Средняя сумма одной онлайн-операции составила ₴608 против ₴561 в 2024 году.

Рынок остается устойчивым и со стороны бизнеса. По даннымисследования Хорошоп, половина интернет-магазинов увеличила количество заказов в 2025 году, а 17% предпринимателей сообщили о росте продаж более чем на 30%. На 2026 год 58% опрошенных предпринимателей смотрят с оптимизмом, почти половина ожидает дальнейшего роста количества заказов.