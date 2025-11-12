Рекордный октябрь: украинцы массово переходят на электромобили

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили около 10,5 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 145% больше чем в октябре прошлого года, сообщает Укравтопром.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто — 10221 ед., из которых 2406 ед. были новыми (+148%), а 7815 авто — подержанными (+147%).

Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в октябре 2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).

Топ-5 новых электромобилей месяца

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 ед;

BYD Song Plus EV — 387 ед.;

BYD Leopard 3 — 261 ед;

ZEEKR 7X — 169 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 149 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом