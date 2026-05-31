31 мая 2026, 11:27 Читати українською

Сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни в Чехии

Минимальная достойная зарплата в Чехии за 2025 год составляет 48 336 крон брутто — примерно 1 991 евро. Именно столько, по подсчетам экспертов, должен зарабатывать взрослый человек с одним ребенком, чтобы покрыть базовые расходы и жить без постоянного финансового сжатия, пишет Сzechia-online.

Что такое достойная зарплата

Минимальная достойная зарплата — это не минималка, установленная государством. Это экспертный расчет суммы, которой должно хватать на нормальную жизнь.

В расчет включают не только еду и аренду. Эксперты учитывают жилье, энергию, транспорт, одежду, обувь, здоровье, гигиену, образование, интернет, мобильную связь, досуг, небольшие сбережения и влияние инфляции.

То есть речь не о роскоши. Это попытка ответить на практический вопрос: сколько нужно зарабатывать, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и иметь хотя бы минимальный запас безопасности.

Сколько нужно зарабатывать в Чехии

Эти цифры особенно заметны на фоне официальной минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата в Чехии составляла 20 800 крон брутто или примерно 857 евро. В 2026 году она выросла до 22 400 крон, то есть примерно 922 евро.

Следовательно, даже после повышения минималка в 2026 году остается более чем вдвое ниже рассчитанной достойной зарплаты для нормальной жизни.

Минималка, средняя зарплата и реальность

В 2025 году минимальная зарплата в Чехии составляла 20 800 крон или примерно 857 евро. Это всего около 43% от минимальной достойной зарплаты для обычных регионов.

Средняя зарплата, используемая в части официальных расчетов, составляла 49 215 крон, или примерно 2 027 евро. Формально это немного выше достойного минимума для большинства страны, но почти не дотягивает до уровня, нужного для Праги и Брно.

Медиана зарплаты была 45523 кроны, или примерно 1875 евро. Именно медиана лучше показывает типичную ситуацию: половина работников зарабатывает меньше этой суммы.

По оценке экспертов, 63% трудоустроенных людей в Чехии получают зарплату ниже минимальной достойной. То есть проблема не в отдельных низкооплачиваемых профессиях. Она массовая.

Куда уходят деньги

Самая большая статья расходов — жилье. В Праге и Брно достойное жилье с энергией и услугами эксперты оценили в 21 392 кроны в месяц или примерно 881 евро.

  • На питание нужно 8530 крон, или около 351 евро.
  • Одежда и обувь — 1 247 крон, или примерно 51 евро.
  • Транспорт — 2 208 крон, или около 91 евро.
  • Здоровье и гигиена — 1730 крон, или примерно 71 евро.
  • Мобильная связь, интернет и другие телекоммуникации — 1 378 крон, или примерно 57 евро.
  • Досуг — 4 030 крон, или около 166 евро.
  • Сбережения — 5 082 кроны, или примерно 209 евро.

Именно сбережения часто кажутся необязательными, но в расчете достойной зарплаты они важны. Человеку требуется резерв на ремонт, лечение, непредвиденные расходы или период без работы.

Почему Прага и Брно дороже

Разница между 48336 и 56920 кронами почти полностью объясняется жильем.

В Праге и Брно аренда, коммунальные платежи и сопутствующие расходы гораздо выше, чем в меньших городах. Поэтому человек с той же зарплатой может в одном регионе жить относительно стабильно, а в другом постоянно экономить.

Это хорошо видно на примере средней зарплаты. 49215 крон брутто выглядят близко к достойному минимуму для Чехии в целом, но для Праги и Брно это уже ниже необходимого уровня.

Роман Мирончук
