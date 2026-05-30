30 мая 2026, 14:13 Читати українською

Одеская область первой протестует ситстему «eЧерга» для легковых авто: что известно

Одесская область станет одним из первых регионов, где протестуют систему «eЧерга» для легковых автомобилей. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время своего выступления на Транспортном форуме в Одессе.

По его словам, несмотря на условия военного положения, государство продолжает не просто поддерживать стабильную логистику, но и создает новую, более эффективную цифровую модель транспортной устойчивости, которая интегрируется с Европейским Союзом. В этих процессах Одесский регион занимает стратегическое место.

Цифровизация на границе

Внедрение электронной записи для легковых автомобилей станет следующим шагом масштабной цифровизации пограничного движения. В настоящее время онлайн-система «eЧерга» уже полноценно функционирует для:

  • грузовых автомобилей;
  • рейсовых и туристических автобусов.

В правительстве подчеркивают, что этот сервис уже доказал свою эффективность, сделав процедуру пересечения государственной границы прозрачной, ликвидировав живые очереди и позволив перевозчикам прогнозировать время поездки.

Параллельно Минразвития работает над техническим обновлением функционала «eЧерга» для упорядочения приоритетов движения, в частности для компаний со статусом авторизованного экономического оператора.

«Еще одним важным элементом цифровой трансформации является развитие электронной товарно-транспортной накладной: основная форма е-ТТН уже доступна, а вместе с бизнесом нарабатываются решения по ее масштабному внедрению», — говорится в сообщении.

Инвестиции и логистический потенциал региона

Кроме цифровых инструментов участники Транспортного форума проанализировали инвестиционные возможности Одесской области как главного логистического хаба страны и всего Черноморского бассейна.

По словам Кулебы, в регионе формируется новая архитектура морской, портовой и мультимодальной логистики, а государство готовит портфель проектов общественно-частного партнерства. Среди них — концессия первого и контейнерного терминалов порта Черноморск, где уже идет этап конкурентного диалога.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине с 12 мая система «eЧерга» автоматически проверяет, имеет ли коммерческий транспорт действующую «Зеленую карту» во время бронирования пересечения границы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
