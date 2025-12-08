Главные финансовые новости за понедельник, 8 декабря.
Главное за понедельник: запуск monoбазара, доллар падает
OLX на минималках: monobank запускает monoбазар
На мономаркете клиенты monobank смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. По словам Гороховского, сейчас у нас бета-версия и мы приглашаем вас на тестирование. Комиссия за любую продажу стала — пока тестируемся, до 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, станет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.
Франция скрыла от ЕС информацию о «замороженных» активах РФ на 18 млрд евро — FT
Париж оказался под давлением в ЕС после того, как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT).
Доллар падает перед заседанием ФРС, евро пользуется спросом
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине из шести других валют, снизился на 0,1% до 98,940, остановившись вблизи пятинедельного минимума.
В 2025 году банки подали рекордное количество исков к клиентам: тройка лидеров — monobank, А-Банк, Приват
Украинские финансовые учреждения перешли к более агрессивной стратегии взыскания долгов, установив новый рекорд по количеству обращений в суд. В 2025 году банки инициировали 100 434 судебных дела против клиентов, не выполняющих своих кредитных обязательств, что в полтора раза превышает показатели прошлого года.
Правительство ввело ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса
Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Как указывают в Минэкономики, нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.
Комментарии