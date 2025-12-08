OLX на минималках: monobank запускает monoбазар

На monomarket клиенты monobank смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Некий OLX на минималках (пока). Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский .

По словам Гороховского, сейчас у нас бета, и мы приглашаем вас на тестирование.

Плюсы монобазара

Есть три больших плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

1. Во что бы то ни стало можно купить частями.

2. Все продавцы уже верифицированы моно, следовательно, жульничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно.

3. Каждый может сделать свою личную витрину на базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-нибудь на продажу.

«А вообще, там много интересных функций. Например, наша ИИ-шка заполняет за вас долгое описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа «айфон, 80% батарея, коцаный экран». Да, вы значительно сэкономите время.

Плюс, нам кажется, что большинство диалогов по покупке — это торги, на которые тоже тратится время. Так что мы автоматизировали торг — вы можете предложить цену, а продавец увидит и подумает, согласен ли за столько продать. И диалогов нет!

А еще продавец получит деньги только если вы заберете товар из почты. Если посмотрите и он вам не понравится — деньги сами вернутся к вам, а посылка — отправителю", — объяснил Гороховский.

Какая комиссия?

Комиссия за любую продажу, пока тестируемся, до 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, будет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.

«И еще немаловажная деталь: до 8 января вы можете продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий переключатель. В таком случае не только ваша сумма задонится на Хартию, а мы еще добавим столько же от себя!»

Находится Базар под кнопкой Маркета, в отдельном разделе — зайдите, потестите, пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта", — подытожил он.