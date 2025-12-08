Multi от Минфин
українська
8 декабря 2025, 11:39

OLX на минималках: monobank запускает monoбазар

На monomarket клиенты monobank смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Некий OLX на минималках (пока). Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

На monomarket клиенты monobank смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Гороховского, сейчас у нас бета, и мы приглашаем вас на тестирование.

Плюсы монобазара

Есть три больших плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

1. Во что бы то ни стало можно купить частями.

2. Все продавцы уже верифицированы моно, следовательно, жульничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно.

3. Каждый может сделать свою личную витрину на базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-нибудь на продажу.

«А вообще, там много интересных функций. Например, наша ИИ-шка заполняет за вас долгое описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа «айфон, 80% батарея, коцаный экран». Да, вы значительно сэкономите время.

Плюс, нам кажется, что большинство диалогов по покупке — это торги, на которые тоже тратится время. Так что мы автоматизировали торг — вы можете предложить цену, а продавец увидит и подумает, согласен ли за столько продать. И диалогов нет!

А еще продавец получит деньги только если вы заберете товар из почты. Если посмотрите и он вам не понравится — деньги сами вернутся к вам, а посылка — отправителю", — объяснил Гороховский.

Какая комиссия?

Комиссия за любую продажу, пока тестируемся, до 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, будет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.

«И еще немаловажная деталь: до 8 января вы можете продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий переключатель. В таком случае не только ваша сумма задонится на Хартию, а мы еще добавим столько же от себя!»

Находится Базар под кнопкой Маркета, в отдельном разделе — зайдите, потестите, пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта", — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Три літри
Три літри
8 декабря 2025, 11:46
#
О, нарешті у ОЛХ буде конкурент
+
+15
Anko
Anko
8 декабря 2025, 12:10
#
Поддержу, конкуренция всем в плюс, даже ОЛХ, чтобы не ржавел.
+
0
zevs1
zevs1
8 декабря 2025, 11:55
#
Идея хорошая, главное чтобы заработало нормально.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
8 декабря 2025, 12:21
#
Добре, заодно буде зручно гусаків пощипувати .
+
0
Три літри
Три літри
8 декабря 2025, 13:52
#
Податки треба платити незалежно від того де ти продав товар.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
8 декабря 2025, 14:18
#
… і не забувати роздавати по тисячці, щоб рейтинг не просідав.
+
+28
lol123
lol123
8 декабря 2025, 12:24
#
Приклад, як можна перетворити найзруніший онлайн банкінг на шмат лайна.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
