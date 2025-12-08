Доллар падает перед заседанием ФРС, евро пользуется спросом

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине шести других валют, снизился на 0,1% до 98,940, остановившись вблизи пятинедельного минимума. Об этом пишет Investing.

Заседание ФРС

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после завершения своего двухдневного заседания по политике в среду является общеожидаемым, особенно после того, как в пятницу был опубликован задержанный в пятницу индекс цен на основные личные потребительские расходы за сентябрь, который оказался ниже, чем ожидалось.

Согласно инструменту FedWatch от CME, фьючерсы на фонды ФРС учитывают примерно 88% вероятность сокращения ставок ФРС.

В понедельник мало что из экономических данных, которые могли бы изменить ситуацию, хотя данные JOLTS о количестве вакансий во вторник могут приобрести дополнительное значение, учитывая, что ежемесячный официальный отчет о занятости публикуется после заседания ФРС.

«ФРС может быть положительным риском для доллара, поскольку ФРС, кажется, трудно подтвердить 90-балльный пункт смягчения, заложенный в фьючерсы на федеральные фонды до начала 2027 года», — говорится в примечании аналитиков ING.

«Однако потенциальное официальное выдвижение кандидатуры Кевина Хассетта на должность главы ФРС в течение ближайших месяцев и сезонные факторы, удерживающие доллар слабым до конца года, должны ограничить его рост».

ЕЦБ повысит следующий уровень

В Европе пара EUR/USD выросла на 0,1% до 1,1654, чему способствовала публикация данных, показавших, что промышленное производство Германии в октябре выросло гораздо больше, чем ожидалось.

Промышленное производство выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в понедельник федеральное статистическое управление, опередив прогнозируемый рост на 0,4%.

Добавили поддержку евро комментарии члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель, которая сообщила Bloomberg News, что следующим шагом ЕЦБ может быть повышение процентной ставки, а не ее снижение, как некоторые еще ожидают.

ЕЦБ снизил ставки на 2 процентных пункта в год, завершившийся в июне, но с тех пор оставил их на неизменном уровне.

«Эти замечания, вероятно, следует рассматривать в контексте ее „ястребиного“ прошлого и, возможно, как противоположность тем в ЕЦБ, кто все еще выступает за последнее снижение ставки», — сказал ING, — «Но Шнабель предположил, что ЕЦБ может пересмотреть свои прогнозы роста вверх в следующем раунде прогнозирования».

Пара GBP/USD снизилась на 0,1% до 1,3325, отступив от шестинедельного пика в 1,3385, который наблюдался на прошлой неделе, когда трейдеры готовились к заседанию Банка Англии по монетарной политике на следующей неделе.

ВВП Японии сократился в третьем квартале

В Азии пара USD/JPY выросла на 0,1% до 155,44 после того, как пересмотренный показатель ВВП за третий квартал показал, что экономика Японии сократилась резче, чем ожидалось ранее, из-за слабых капитальных затрат и слабого экспорта.

Обновление мало что изменило ожидания относительно того, что Банк Японии остается на пути к повышению ставки на следующей неделе, а рынки сосредоточатся на показателях роста заработной платы и коммуникациях политиков в ближайшие дни.

Пара AUD/USD снизилась на 0,1% до 0,6636 после того, как австралийский доллар на прошлой неделе продемонстрировал значительный рост после публикации данных, свидетельствующих о признаках экономического укрепления.

