Банки в этом году подали рекордное количество исков против украинцев: monobank больше всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 декабря 2025, 10:55 Читати українською

Банки в этом году подали рекордное количество исков против украинцев: monobank больше всего

Украинские финансовые учреждения перешли к более агрессивной стратегии взыскания долгов, установив новый рекорд по количеству обращений в суд. В 2025 году банки инициировали 100 434 судебных дела против клиентов, не выполняющих своих кредитных обязательств, что в полтора раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает платформа Опендатабот 8 декабря.

Украинские финансовые учреждения перешли к более агрессивной стратегии взыскания долгов, установив новый рекорд по количеству обращений в суд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Лидеры судебной активности

Статистика свидетельствует о высокой концентрации претензионно-исковой работы среди нескольких ключевых игроков рынка. Львиная доля всех обращений в суд — более 70% — приходится на тройку самых активных банков:

  • Универсал Банк (monobank) — возглавил рейтинг этого года с показателем в 28 213 исков.
  • А-Банк — занял второе место, подав 22 221 иск.
  • Приватбанк — государственный банк замыкает тройку лидеров текущего года с 20 278 делами.

Со значительным отрывом от лидеров в пятерке также оказались ПУМБ (9 225 исков) и Сенс Банк (6 831 иск).

Историческая динамика и изменения в стратегиях

За последние семь лет (начиная с 2019 года) банки в сумме подали более полумиллиона исков (511 865). Если рассматривать статистику за весь этот период, то абсолютным лидером остается государственный Приватбанк, на счету которого более 191 тысячи дел. За ним следуют Универсал Банк (115 тыс.) и А-Банк (60 тыс.).

Аналитики фиксируют изменение поведения отдельных финучреждений в 2025 году:

  • Стремительный рост: Больше всего увеличил судебную активность Таскомбанк, увеличив количество исков в 3,5 раза. Также существенно активизировались Приватбанк, Кредобанк, А-Банк и Сенс Банк (рост в 1,6−1,8 раза).
  • Снижение активности: Ряд банков, наоборот, реже обращается к служителям Фемиды. Рекордсменом по спаду стал Юнекс Банк (количество дел уменьшилось в 4 раза). Также вдвое меньше исков подали Креди Агриколь и Укргазбанк.

Изменился и ландшафт топ-20 самых «судебных» банков: в рейтинг вошли Радабанк и Банк Альянс, вытеснив оттуда Акордбанк и Юнекс Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
8 декабря 2025, 11:17
#
Десь в кутку нервово затягнувся валерчик… В нього всього один поданий позов, а тут у одного тільки Моно 28 тисяч.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами