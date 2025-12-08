Банки в этом году подали рекордное количество исков против украинцев: monobank больше всего

Украинские финансовые учреждения перешли к более агрессивной стратегии взыскания долгов, установив новый рекорд по количеству обращений в суд. В 2025 году банки инициировали 100 434 судебных дела против клиентов, не выполняющих своих кредитных обязательств, что в полтора раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает платформа Опендатабот 8 декабря.

Лидеры судебной активности

Статистика свидетельствует о высокой концентрации претензионно-исковой работы среди нескольких ключевых игроков рынка. Львиная доля всех обращений в суд — более 70% — приходится на тройку самых активных банков:

Универсал Банк (monobank) — возглавил рейтинг этого года с показателем в 28 213 исков.

А-Банк — занял второе место, подав 22 221 иск.

Приватбанк — государственный банк замыкает тройку лидеров текущего года с 20 278 делами.

Со значительным отрывом от лидеров в пятерке также оказались ПУМБ (9 225 исков) и Сенс Банк (6 831 иск).

Историческая динамика и изменения в стратегиях

За последние семь лет (начиная с 2019 года) банки в сумме подали более полумиллиона исков (511 865). Если рассматривать статистику за весь этот период, то абсолютным лидером остается государственный Приватбанк, на счету которого более 191 тысячи дел. За ним следуют Универсал Банк (115 тыс.) и А-Банк (60 тыс.).

Аналитики фиксируют изменение поведения отдельных финучреждений в 2025 году:

Стремительный рост: Больше всего увеличил судебную активность Таскомбанк, увеличив количество исков в 3,5 раза. Также существенно активизировались Приватбанк, Кредобанк, А-Банк и Сенс Банк (рост в 1,6−1,8 раза).

Снижение активности: Ряд банков, наоборот, реже обращается к служителям Фемиды. Рекордсменом по спаду стал Юнекс Банк (количество дел уменьшилось в 4 раза). Также вдвое меньше исков подали Креди Агриколь и Укргазбанк.

Изменился и ландшафт топ-20 самых «судебных» банков: в рейтинг вошли Радабанк и Банк Альянс, вытеснив оттуда Акордбанк и Юнекс Банк.