FT рассказала, как Франция скрыла информацию о российских активах

Париж оказался под давлением в ЕС, после того как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT). Речь идет о 18 млрд евро , в основном замороженных в частных банках.

Активы под пристальным вниманием

Как отмечает издание, эти активы вновь оказались под пристальным внимание на фоне работы Еврокомиссии над «репарационным» кредитом Украине.

Последнее предложение предусматривает использование средств, замороженных по всему ЕС, а не только 185 млрд евро в депозитарии Euroclear, который базируется в Брюсселе.

Французские чиновники, поддерживая идею «репарационного» кредита, дали понять, что выступают против схемы, предусматривающей использование активов, хранящихся в коммерческих банках, утверждая, что кредиторы несут иные договорные обязательства, чем Euroclear, говорится в статье.

По словам источников газеты, во французских коммерческих банках хранятся активы российского ЦБ на 18 млрд евро, основная часть — в BNP Paribas. Последний не ответил на запрос FT. В частных банках Бельгии, по данным издания, хранятся российские активы на 7 млрд евро.

«Это конфиденциальная информация. Как если бы врачи публично обсуждали медицинские данные», — сказал представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.

Прибыль Euroclear

Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним россии.

Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине на 50 млрд евро. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном итоге выплачивать россии все или часть процентов, возникающих по депозитам.

План Еврокомиссии

Еврокомиссия в начале декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: выдача «репарационного» кредита за счет российских активов (предполагается, что Киев вернет его в случае компенсации со стороны России) и заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС.

Против «репарационного» кредита выступает Бельгия, которая считает, что это сопряжено с рисками подачи исков со стороны россии. О последствиях для доверия к евро как резервной валюте при применении предложенного Еврокомиссией механизма также говорила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.