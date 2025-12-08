Multi от Минфин
8 декабря 2025, 13:10 Читати українською

Правительство ввело ускоренное бронирование военнообязанных для бизнеса

Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Как отмечают в Минэкономики, нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.

Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали бронирования

Одно из важных нововведений — возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней — период, в течение которого работник устраняет нарушения правил военного учета. Такое новшество позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур.

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование. Теперь решение принимается быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

«Мы продолжаем усовершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронирования работников на период устранения нарушений военного учета — это то, что бизнес давно ожидал», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Когда изменения вступят в силу

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Strain
Strain
8 декабря 2025, 14:26
#
А правительство не хочет утранить непонятных людей в военной форме на бусах без номеров/польских номерах?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artaped, gorobezus и 23 незарегистрированных посетителя.
