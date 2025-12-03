Multi от Минфин
українська
3 декабря 2025, 20:00

Главное за среду: налог для банков, бюджет

Главные финансовые новости за среду, 3 декабря.

Рада приняла 50% налог на прибыль банков в 2026 году

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, который предусматривает повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год. Решение поддержали 272 народных депутата. Этот шаг означает, что ставка налога для банков вырастет с текущей базовой ставки 25% до 50%.

Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Парламент проголосовал за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.

Рада приняла госбюджет на 2026 год

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Вопрос изменений для ФЛП и введения НДС снят с повестки дня — голосов в Раде нет

Во время сегодняшней встречи парламентской фракции было озвучено, что вопрос возможных изменений для ФЛП и введения НДС для предпринимателей пока не обсуждается и полностью снят с повестки дня. По словам участников встречи, необходимой поддержки в сессионном зале для таких инициатив нет.

ЕС объявил о полной энергетической независимости от России и утвердил график запрета на нефть и газ

Европейский Союз достиг исторической вехи, согласовав план окончательного отказа от российского ископаемого топлива. Политическое решение, которое еще несколько лет назад казалось невозможным, стало реальностью: Брюссель официально декларирует новую эру энергетической безопасности, в которой нет места зависимости от Москвы.

