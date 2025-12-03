Главное за среду: налог для банков, бюджет

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Вопрос изменений для ФЛП и введения НДС снят с повестки дня — голосов в Раде нет

Во время сегодняшней встречи парламентской фракции было озвучено, что вопрос возможных изменений для ФЛП и введения НДС для предпринимателей пока не обсуждается и полностью снят с повестки дня. По словам участников встречи, необходимой поддержки в сессионном зале для таких инициатив нет.

