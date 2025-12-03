Multi от Минфин
3 декабря 2025, 17:03

Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Парламент проголосовал за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Об этом написал Глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.

Парламент проголосовал за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году.
Фото: Глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев

Что известно

Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Также ко второму чтению были учтены новые предложения, в частности:

  • отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
  • освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
  • продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
  • продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
  • усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
  • упразднение единого налога для охранной деятельности;
  • отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
  • внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

Напомним

Как писал «Минфин», 3 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов.

Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год:

  • Доходы: Планируемые на уровне 2,92 трлн грн.
  • Расходы: установлены на уровне 4,78 трлн грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
