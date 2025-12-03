Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Парламент проголосовал за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Об этом написал Глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев .

Что известно

Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Также ко второму чтению были учтены новые предложения, в частности:

отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;

продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;

усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

упразднение единого налога для охранной деятельности;

отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;

внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

Напомним

Как писал «Минфин», 3 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов.

Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год: