Один вид деятельности исключили из упрощенной системы: Гетманцев раскрыл детали

Парламент проголосовал за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Об этом написал Глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев.
Что известно
Ключевое положение — повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Также ко второму чтению были учтены новые предложения, в частности:
- отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
- продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
- продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
- усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
- упразднение единого налога для охранной деятельности;
- отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
- внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
Напомним
Как писал «Минфин», 3 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов.
Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год:
- Доходы: Планируемые на уровне 2,92 трлн грн.
- Расходы: установлены на уровне 4,78 трлн грн.
Источник: Минфин
