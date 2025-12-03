Вопрос изменений для ФОП о введении НДС снят с повестки дня — голосов в Раде нет

Во время сегодняшней встречи парламентской фракции было озвучено, что вопрос возможных изменений для ФОП и введение НДС для предпринимателей пока не обсуждается и полностью снят с повестки дня. По словам участников встречи, необходимой поддержки в сессионном зале для подобных инициатив нет. Об этом написал народный депутат Игорь Фрис.

В поисках других источников

«Государство планирует искать другие источники наполнения бюджета, не затрагивая малый бизнес. Представители предпринимательской среды отметили важность сохранения базовых правил и предсказуемости для ФОП. В частности, Игорь Марчук и его коллеги отметили, что гарантии стабильной деятельности малого бизнеса остаются приоритетом власти», — написал Фрис.

По его словам, поиск дополнительных бюджетных ресурсов должен производиться не за счет предпринимателей.

Напомним

Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил проект закона «О государственном бюджете на 2026 год» до второго чтения. Ожидается, что парламент рассмотрит документ уже сегодня, 3 декабря.