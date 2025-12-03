ЕС объявил о полной энергетической независимости от России и утвердил график запрета на нефть и газ

Европейский Союз достиг исторической вехи, согласовав план окончательного отказа от российского ископаемого топлива. Политическое решение, которое еще несколько лет назад казалось невозможным, стало реальностью: Брюссель официально декларирует новую эру энергетической безопасности, в которой нет места зависимости от Москвы. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Язык цифр: как Европа заменила ресурсы агрессора

Урсула фон дер Ляйен привела статистику, которая демонстрирует кардинальные изменения на энергетическом рынке ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:

Газ (трубопроводный и сжиженный): доля России упала с 45% до 13%.

Уголь: импорт сократился с 51% до нуля.

Сырая нефть: зависимость уменьшилась с 26% до 2%.

«Мы переворачиваем эту страницу, и мы переворачиваем ее навсегда. Это рассвет новой эры, эры полной энергетической независимости Европы от России», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Финансовый удар по Кремлю

Сокращение физических объемов импорта привело к колоссальному падению валютных поступлений в российский бюджет. Если в начале войны Европа платила Москве 12 миллиардов евро ежемесячно, то сейчас эта сумма упала до 1,5 миллиарда евро. В планах Брюсселя — свести этот показатель к абсолютному нулю.

Успех стал возможен благодаря стратегии REPowerEU, которая позволила диверсифицировать поставщиков и ускорить «зеленый переход». На сегодняшний день половина всей электроэнергии в ЕС производится из возобновляемых источников, а вместе с атомной энергетикой доля низкоуглеродной генерации достигает 74%.

Жесткий дедлайн: когда перекроют последние краны

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен озвучил конкретный календарный план полного юридического запрета российского топлива. Уже через 6 недель будет наложено вето на заключение любых новых контрактов.

В отношении действующих соглашений график выглядит следующим образом:

Апрель 2026 года: прекращение краткосрочных контрактов на сжиженный газ (СПГ).

Июнь 2026 года: прекращение краткосрочных контрактов на трубопроводный газ.

1 января 2027 года: полный запрет долгосрочных контрактов на СПГ.

30 декабря 2027 года: финальная точка — прекращение действия долгосрочных контрактов на трубопроводный газ.

Параллельно готовится законодательная база для полного запрета импорта российской нефти, которая должна заработать не позднее конца 2027 года.

Энергетический щит для Украины

Фон дер Ляйен также подтвердила обязательства ЕС поддерживать украинскую энергосистему, которую методично уничтожает враг. Европа уже передала 16 тысяч генераторов и трансформаторов и экспортирует в Украину более 2 гигаватт электроэнергии, что помогает стабилизировать сеть во время пиковых нагрузок.

Почему это важно

Это решение окончательно ломает главное геополитическое оружие Кремля — энергетический шантаж. Россия теряет свой самый богатый и надежный рынок сбыта, который формировался десятилетиями (еще со времен СССР). Перенаправить эти объемы (особенно газ) в Китай или Индию быстро невозможно из-за отсутствия инфраструктуры (трубопроводов).

Для Украины это означает двойную выгоду. Во-первых, бюджет войны РФ теряет миллиарды евро, которые могли бы пойти на ракеты. Во-вторых, Европа, избавившись от «газовой иглы», становится более решительной в поддержке Киева, не боясь, что Москва перекроет вентиль посреди зимы.