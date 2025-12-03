ЕС объявил о полной энергетической независимости от России и утвердил график запрета на нефть и газ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 декабря 2025, 12:05 Читати українською

ЕС объявил о полной энергетической независимости от России и утвердил график запрета на нефть и газ

Европейский Союз достиг исторической вехи, согласовав план окончательного отказа от российского ископаемого топлива. Политическое решение, которое еще несколько лет назад казалось невозможным, стало реальностью: Брюссель официально декларирует новую эру энергетической безопасности, в которой нет места зависимости от Москвы. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Европейский Союз достиг исторической вехи, согласовав план окончательного отказа от российского ископаемого топлива.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Язык цифр: как Европа заменила ресурсы агрессора

Урсула фон дер Ляйен привела статистику, которая демонстрирует кардинальные изменения на энергетическом рынке ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:

  • Газ (трубопроводный и сжиженный): доля России упала с 45% до 13%.
  • Уголь: импорт сократился с 51% до нуля.
  • Сырая нефть: зависимость уменьшилась с 26% до 2%.

«Мы переворачиваем эту страницу, и мы переворачиваем ее навсегда. Это рассвет новой эры, эры полной энергетической независимости Европы от России», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Финансовый удар по Кремлю

Сокращение физических объемов импорта привело к колоссальному падению валютных поступлений в российский бюджет. Если в начале войны Европа платила Москве 12 миллиардов евро ежемесячно, то сейчас эта сумма упала до 1,5 миллиарда евро. В планах Брюсселя — свести этот показатель к абсолютному нулю.

Успех стал возможен благодаря стратегии REPowerEU, которая позволила диверсифицировать поставщиков и ускорить «зеленый переход». На сегодняшний день половина всей электроэнергии в ЕС производится из возобновляемых источников, а вместе с атомной энергетикой доля низкоуглеродной генерации достигает 74%.

Жесткий дедлайн: когда перекроют последние краны

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен озвучил конкретный календарный план полного юридического запрета российского топлива. Уже через 6 недель будет наложено вето на заключение любых новых контрактов.

В отношении действующих соглашений график выглядит следующим образом:

  • Апрель 2026 года: прекращение краткосрочных контрактов на сжиженный газ (СПГ).
  • Июнь 2026 года: прекращение краткосрочных контрактов на трубопроводный газ.
  • 1 января 2027 года: полный запрет долгосрочных контрактов на СПГ.
  • 30 декабря 2027 года: финальная точка — прекращение действия долгосрочных контрактов на трубопроводный газ.

Параллельно готовится законодательная база для полного запрета импорта российской нефти, которая должна заработать не позднее конца 2027 года.

Энергетический щит для Украины

Фон дер Ляйен также подтвердила обязательства ЕС поддерживать украинскую энергосистему, которую методично уничтожает враг. Европа уже передала 16 тысяч генераторов и трансформаторов и экспортирует в Украину более 2 гигаватт электроэнергии, что помогает стабилизировать сеть во время пиковых нагрузок.

Почему это важно

Это решение окончательно ломает главное геополитическое оружие Кремля — энергетический шантаж. Россия теряет свой самый богатый и надежный рынок сбыта, который формировался десятилетиями (еще со времен СССР). Перенаправить эти объемы (особенно газ) в Китай или Индию быстро невозможно из-за отсутствия инфраструктуры (трубопроводов).

Для Украины это означает двойную выгоду. Во-первых, бюджет войны РФ теряет миллиарды евро, которые могли бы пойти на ракеты. Во-вторых, Европа, избавившись от «газовой иглы», становится более решительной в поддержке Киева, не боясь, что Москва перекроет вентиль посреди зимы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 декабря 2025, 12:42
#
А как же фрау меркель? А саркази, что по этому поводу думает?
+
0
TAN72
TAN72
3 декабря 2025, 12:51
#
Орбан вкурсе
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 36619677, Bely и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами