Главное за вторник: ЕЦБ не будет страховать репарации, обмен ВВП-варрантов

Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну. Благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов последовательно снижает стоимость обслуживания государственного долга и продлевает срок его погашения, говорится в данных Министерства.

Гривна дешевеет: НБУ сократил продажу валюты в ноябре, а аналитики дали прогноз на 2026 год

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) несколько снизил свою активность на валютном рынке, сократив объемы интервенций (продажи долларов) на 1% по сравнению с октябрем. Несмотря на это, официальный курс национальной валюты продолжил умеренное снижение, потеряв 0,5% стоимости по отношению к американскому доллару.

Платежная система Wise начала блокировать карты россиян