Главное за вторник: ЕЦБ не будет страховать репарации, обмен ВВП-варрантов
ЕЦБ отказался гарантировать «репарационный кредит» для Украины под залог активов РФ
Амбициозный план Европейского Союза по привлечению крупного кредита для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьезным препятствием. Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отклонил предложение выступить финансовым гарантом в этой схеме, сославшись на нарушение базовых договоров ЕС.
Обмен ВВП-варрантов на еврооблигации: Украина выдвинула предложение на $2,6 млрд
Украина объявила об обмене $2,6 млрд ВВП-варантов на еврооблигации с коэффициентом 1,34 новые амортизированные еврооблигации Украины B с погашением в 2030−2032 годах и выплате за такой обмен денежное вознаграждение в размере до 7%.
В «Минфин» объяснили, почему в октябре госдолг вырос на $2,98 млрд
Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну. Благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов последовательно снижает стоимость обслуживания государственного долга и продлевает срок его погашения, говорится в данных Министерства.
Гривна дешевеет: НБУ сократил продажу валюты в ноябре, а аналитики дали прогноз на 2026 год
В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) несколько снизил свою активность на валютном рынке, сократив объемы интервенций (продажи долларов) на 1% по сравнению с октябрем. Несмотря на это, официальный курс национальной валюты продолжил умеренное снижение, потеряв 0,5% стоимости по отношению к американскому доллару.
Платежная система Wise начала блокировать карты россиян
Платежная система Wise сообщила о начале блокировки карт пользователей из России и Беларуси. Компания приняла такое решение из-за новых санкций Евросоюза. «Это изменение связано с 19-м пакетом санкций, принятым Европейским союзом. Новое постановление запрещает прямое или опосредованное предоставление платежных услуг гражданам России/Беларуси или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России», — говорится в сообщении Wise.
