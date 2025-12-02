Платежная система Wise начала блокировать карты россиян

Платежная система Wise сообщила о начале блокировки карт пользователей из россии и Беларуси. Компания приняла такое решение из-за новых санкций Евросоюза.

Причина блокировки

«Данное изменение связано с 19-м пакетом санкций, принятым Европейским союзом. Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам россии/беларуси или физическим лицам, проживающим в россии, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в россии», — говорится в сообщении Wise.

Для разблокировки карт клиентам нужно подтвердить гражданство или вид на жительство одной из стран Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Эти документы необходимо предоставить до 30 января 2026 года. Если клиент не может предоставить документы, то у него сохраняется возможность отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги.

19 пакет санкций

19-й санкционный пакет Еврокомиссия опубликовала в конце октября. В нем предусмотрен запрет на транзакции с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и Системой быстрых платежей (СБП). При этом отмечалось, что будут сделаны исключения для операций, необходимых для функционирования дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в третьих странах.

В начале ноября британская финтех-компания Revolut начала рассылать россиянам без европейских ВНЖ письма о заморозке аккаунтов. Издание The Bell писало, что пользователи без ВНЖ лишились возможности совершать покупки со счета, расплачиваться картой, вносить деньги на счет и снимать наличные в банкомате.

Кроме того, Revolut наложил ограничения на бизнес-счета граждан россии и беларуси после введения 19-го пакета санкций ЕС, сообщала финансовый советник Наталья Смирнова. Клиенты получили уведомления о необходимости срочно загрузить документы для соответствия новым правилам ЕС.

