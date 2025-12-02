Multi от Минфин
українська
2 декабря 2025, 13:51 Читати українською

В Минфине объяснили, почему в октябре госдолг вырос на $2,98 млрд

Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну. Благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов последовательно снижает стоимость обслуживания государственного долга и продлевает срок его погашения, говорится в данных Министерства.

Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По состоянию на 31 октября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8276,2 млрд грн (или $197,2 млрд), в частности:

  • Государственный внешний долг — 6 090,87 млрд грн (73,6%), или $145,12 млрд;
  • Государственный внутренний долг — 1 899,14 млрд грн (22,9%), или $45,25 млрд;
  • Гарантированный государством долг — 286,2 млрд грн (3,4%), или $6,8 млрд.

Почему вырос госдолг

В октябре общий объем государственного долга и гарантированного государством долга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд). Основным фактором этого роста стало увеличение внешнего госдолга, в частности, за счет получения льготного финансирования от международных партнеров.

В октябре Украина получила кредит Европейского Союза на сумму 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Его погашение будет осуществляться за счет источников, иных, чем Государственный бюджет Украины, в частности, за счет доходов от замороженных активов рф.

Кроме того, поступили средства от Всемирного банка — $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE. Также Украина получила кредит на сумму 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц.

В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 млрд грн, а именно:

  • Гарантированный внешний долг снизился на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.
  • Гарантированный внутренний долг снизился на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн (—).

В разрезе кредиторов большую часть государственного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,2%.

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, доля выпущенных ценных бумаг на внешнем рынке — 8%, ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,1%.

Ставка госдолга

По состоянию на конец октября средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,74% с 4,86% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 13 лет с 12,7 в сентябре 2025 года.

Валюта

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро — 42,7%, далее — доллар США (22,4%) и гривна (22,2%).

По состоянию на конец октября с начала года Министерство финансов провело 137 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 473,1 млрд грн, а также один switch-аукцион на 15,5 млрд грн, что позволило уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет. Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ составляет 112%: в гривне — 112%, в долларах — 84%, в евро — 87%.

Роман Мирончук
