Обмен ВВП-варрантов на евробонды: Украина выдвинула предложение на $2,6 млрд

Украина объявила обмен $2,6 млрд ВВП-варрантов на евробонды с коэффициентом 1,34 новых амортизированных еврооблигаций Украины B с погашением в 2030—2032 годах и выплаты за такой обмен денежное вознаграждение в размере до 7%. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины от 1 декабря на бирже Euronext.

Значительный прогресс в обмене

Украина и спецкомитет владельцев ВВП-варрантов достигли значительного прогресса в их обмене, но поиск полного согласия продолжится до 5 декабря.

Базовые условия предусматривают, что по 45% основной суммы новых еврооблигаций B будет погашено 1 февраля 2030 и 2031, тогда как остальные 10% — 1 февраля 2032 года.

Ставка по облигациям будет составлять 4% годовых до 1 февраля 2027 года, затем 5,5% годовых до 1 августа 2029 года и 7,25% годовых на остаток срока погашения.

Владельцы ВВП-варрантов, которые согласятся на обмен в период раннего согласия до 12 декабря включительно, получат дополнительное вознаграждение 7% (70 долларов за каждые 1000 долларов номинала). Те, кто совершит обмен с 13 по 17 декабря включительно, получат 4,5%.

Владельцы ВВП-варрантов, не участвующих в обмене в случае его утверждения, получат еврооблигации Б по реструктуризации 2024 года с суммарным коэффициентом 1,36: по 0,68 на облигации с погашением в 2030 и 2034 годах. Процентная ставка по ним составит 0% к 1 февраля 2027 года, 3% к 1 августа 2033 года и 7,75% годовых после этого.

Кворум для принятия решения составляет 75% общей номинальной суммы, а результаты ожидаются 22 декабря.

Даже если согласия достигнут владельцы 50% ВВП-варрантов, Украина оставляет за собой право инициировать их делистинг с биржи.

По данным Франкфуртской фондовой биржи ВВП-варранты подорожали в понедельник на 0,66% — до 92,15% от номинала. Последний раз дороже они стоили еще в октябре довоенного 2021, после чего в отдельные периоды их стоимость падала ниже 20% от номинала.

Украина vs Инвесторы

7 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал заявление, обнародованное правительством на бирже Euronext. Украина после успешной реструктуризации еврооблигаций начала сложный процесс реструктуризации ВВП-варрантов, но пока не достигла согласия с ключевыми инвесторами.

Переговоры, продолжавшиеся с 16 октября по 5 ноября, имели целью обмен ВВП-варрантов на новые облигации. Однако стороны не смогли прийти к согласию по экономическим условиям.

Предложение Украины:

Украина предложила обменять ВВП-варранты на новые еврооблигации серии С (C Bonds) с коэффициентом обмена 1,26.

График погашений: Сглажен, в 2030—2032 годах.

Купонная ставка: Начинается с 2,5% и постепенно растет до 6,0% к 2030 году.

Денежный компонент: 6 центов (включая комиссию за согласие) на 1 доллар номинальной стоимости варрантов для стимулирования участия.

Требования Комитета Владельцев:

Предложение инвесторов предусматривает обмен на новые облигации серии С с существенно более высокими экономическими параметрами, которые Украина назвала неприемлемыми из-за несоответствия условиям МВФ:

Увеличение госдолга: Значительное увеличение объема госдолга.

Сокращение срока погашения: С первым существенным погашением уже в 2029 году.

Высшие купонные ставки: В диапазоне от 5% до 7,75%.

Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия Украина отказалась от дальнейших предложений в рамках этого ограниченного переговорного периода.

Марченко подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы из-за войны и падения экономики почти на треть, Украина остается преданной конструктивному диалогу.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

20% суммы ($3,6 млрд) было списано.

Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.

Если рост составляет от 3% до 4% — выплата равна 15% суммы роста, превышающей 3% ВВП.

Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал: