українська
2 декабря 2025, 12:25

Гривна дешевеет: НБУ сократил продажу валюты в ноябре, а аналитики дали прогноз на 2026 год

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) несколько снизил свою активность на валютном рынке, сократив объемы интервенций (продажи долларов) на 1% по сравнению с октябрем. Несмотря на это, официальный курс национальной валюты продолжил умеренное снижение, потеряв 0,5% стоимости по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют статистические данные регулятора, пишет «Интерфакс-Украина».

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) несколько снизил свою активность на валютном рынке, сократив объемы интервенций (продажи долларов) на 1% по сравнению с октябрем.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ноябрьские качели: от затишья к всплеску продаж

В целом за последний месяц осени Нацбанк продал на межбанковском рынке 2 млрд 887,1 млн долларов (что на $28 млн меньше, чем месяцем ранее). Официальный курс гривны за этот период просел на 22 копейки. Это свидетельствует о замедлении темпов девальвации, ведь в октябре национальная валюта потеряла сразу 75 копеек.

Однако конец месяца оказался напряженным. Только за последнюю неделю ноября НБУ был вынужден увеличить продажу валюты почти на 50% — до $963,3 млн.

Причиной такого скачка стал ситуативный дисбаланс спроса. Юридические лица (бизнес) активно скупали валюту. Пик спроса пришелся на 27 ноября — День благодарения в США. Поскольку на следующий день американские банки не работали, украинский бизнес пытался провести все валютные платежи заранее, что создало давление на гривну.

Исторический максимум и откат

Волатильность рынка привела к тому, что официальный курс гривны временно достиг нового исторического максимума — 42,4015 грн/$1, но впоследствии откатился до отметки 42,1928 грн/$1.

На наличном рынке («в обменниках») ситуация оставалась стабильной. По состоянию на конец месяца доллар покупали по 42,11 грн, а продавали по 42,45 грн. Интересно, что банки начали сужать спред (разницу) между покупкой и продажей, что свидетельствует об успокоении рынка.

Что будет с курсом: прогноз до середины 2026 года

Аналитики финансовой группы КИТ Group связывают текущую стабильность с позитивными новостями от МВФ о новой программе финансирования и ожиданиями снижения ставки ФРС США.

Эксперты ожидают, что курс гривны будет двигаться по следующему сценарию:

  • Ближайшие 1−2 недели: колебания в диапазоне 42,12−42,55 грн/$1.
  • Среднесрочная перспектива (2−3 месяца): коридор 42,2−42,9 грн/$1.

Что касается долгосрочных прогнозов, аналитики настроены на продолжение плавной девальвации.

«Долгосрочно (6+ месяцев): наиболее вероятным остается сценарий постепенной девальвации гривны. При условии ритмичного поступления объемов международной помощи и своевременного закрытия разрывов в бюджетном финансировании ориентир — 43,50−44,80 грн/$1 до середины 2026 года с учетом реалий военно-политической ситуации в Украине», — отмечают в компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
2 декабря 2025, 13:31
#
Таким темпом 6% за рік. Ще й не погано.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
