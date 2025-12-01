Главное за понедельник: гривна и биткойн падают, а серебро обновило максимум

Технологические гиганты Amazon и Google, которые традиционно являются ярыми соперниками на рынке облачных вычислений, объявили о неожиданном сотрудничестве. Компании представили совместный сервис, который позволит корпоративным клиентам создавать скоростные и надежные каналы связи между их платформами.

Биткойн снова «просел» ниже $86 000: крипторынок потерял 5% из-за взлома Yearn Finance и макроэкономического давления

Рынок криптовалют начал декабрь с существенного падения. Котировки главной цифровой валюты — биткоина — просели ниже отметки в $86 000. Давление на индустрию усилили как глобальные экономические факторы, так и громкий хакерский взлом одного из ключевых протоколов.

Серебро пробило потолок в $58: металл подорожал вдвое за год, обогнав фондовый рынок в 6 раз