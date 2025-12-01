Главные финансовые новости за понедельник, 1 декабря.
Главное за понедельник: гривна и биткойн падают, а серебро обновило максимум
НБУ резко снизил курс гривны к евро
Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 2 декабря, резко снизив гривну в паре с евро.
Курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,3149, что на 42 копейки больше, чем в понедельник (48,8933).
Налоговые поступления превысили план: госбюджет получил больше, чем прогнозировали
За январь-ноябрь в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов, которые контролирует ГНС, поступило 1 трлн 154,6 млрд грн. Выполнение плана за 11 месяцев составляет 105,2% (+57,3 млрд грн).
Amazon и Google запускают совместный облачный сервис после масштабных сбоев
Технологические гиганты Amazon и Google, которые традиционно являются ярыми соперниками на рынке облачных вычислений, объявили о неожиданном сотрудничестве. Компании представили совместный сервис, который позволит корпоративным клиентам создавать скоростные и надежные каналы связи между их платформами.
Биткойн снова «просел» ниже $86 000: крипторынок потерял 5% из-за взлома Yearn Finance и макроэкономического давления
Рынок криптовалют начал декабрь с существенного падения. Котировки главной цифровой валюты — биткоина — просели ниже отметки в $86 000. Давление на индустрию усилили как глобальные экономические факторы, так и громкий хакерский взлом одного из ключевых протоколов.
Серебро пробило потолок в $58: металл подорожал вдвое за год, обогнав фондовый рынок в 6 раз
Рынок драгоценных металлов установил новый исторический рекорд. Цена на серебро впервые в истории пересекла отметку в 58 долларов за унцию. Таким образом, с начала 2025 года стоимость металла выросла ровно на 100%, демонстрируя динамику, которая оставляет далеко позади традиционные инструменты фондового рынка.
